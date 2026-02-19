Prima pagină » Știri politice » Purtător de cuvânt al Guvernului…fără nimic de spus. Ioana Dogioiu, vizibil deranjată de întrebările jurnaliștilor, își dă ochii peste cap

Purtător de cuvânt al Guvernului…fără nimic de spus. Ioana Dogioiu, vizibil deranjată de întrebările jurnaliștilor, își dă ochii peste cap

19 feb. 2026, 16:09, Știri politice

Briefing-urile de după ședințele de guvern sunt, în teorie, locul unde Executivul explică publicului ce a decis și ce urmează. Iar purtătorul de cuvânt este, prin definiție, interfața dintre putere și presă. Omul care trebuie să răspundă inclusiv întrebărilor repetitive, incomode sau insistente. La briefing-ul de astăzi, însă, schimburile dintre jurnaliști și purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, au arătat o relație tensionată. Replici tăioase, răspunsuri defensive și chiar gesturi vizibile de iritare au venit la întrebări care, în mod normal, fac parte din rutina unei conferințe de presă.

Discuția a început pe tema unui memorandum din zona energiei. Răspunsul a fost clar: nu a fost adoptat. Până aici, nimic neobișnuit, doar că, la revenirea jurnalistului, tonul doamnei Dogioiu s-a schimbat.

„Chiar dacă mă întrebați a treia oară, a treia oară o să vă răspund același lucru”.

La capitolul salariu minim și eventuale excepții pentru anumite categorii de angajați din sistemul public, dialogul a devenit mai tăios. După ce a spus că nu au existat solicitări, un jurnalist a adus un exemplu concret, și anume, asistenții persoanelor cu handicap. Răspunsul a venit rapid, însă, formularea a trădat iritabilitatea doamnei Dogioiu.

„Dacă v-am spus că nu și nu știu…”

Nervi și ochi dați peste cap

Scena care a trădat iritabilitatea purtătorului de cuvânt a venit în discuția despre pensiile speciale, cu referire la anunțul premierului despre un eventual proiect pentru creșterea vârstei de pensionare pentru militari și polițiști. După explicații despre faptul că proiectul e încă în lucru, un jurnalist a întrebat simplu:

„Iar părerea premierului? Pe acest subiect?”

În acel moment, Ioana Dogioiu și-a dat ochii peste cap, vizibil iritată, înainte de a răspunde.

„Vă rog să-l întrebați pe premier.”

Pentru cineva aflat în poziția de a transmite poziția Executivului, întrebarea despre opinia premierului nu ar trebui să fie o surpriză.

Întrebarea despre protestul minerilor a adus o nouă rundă de tensiune. Întrebată ce mesaj are Guvernul pentru oamenii care au protestat în fața instituției, Dogioiu a explicat că subiectul nu a fost discutat în ședință și că nu are un mandat oficial să transmită un punct de vedere.

Când jurnalistul a revenit cu întrebarea, subliniind că oamenii au venit de la kilometri distanță și au stat în frig, răspunsul a fost scurt.

„V-am răspuns la întrebare și mai devreme.”

Discuția s-a închis rapid, cu formula standard: „Lucrurile s-au explicat de nenumărate ori.”

RECOMANDAREA AUTORULUI

Purtător de cuvânt al Guvernului sau Jandarm al lui Bolojan? Ioana Ene Dogiou a blocat toate întrebările incomode adresate premierului

Se adâncește scandalul diplomelor din Guvernul Bolojan. Purtătorul de cuvânt, Ioana Dogioiu, a terminat o Universitate privată, de rangul Bioterra, dar pretinde că a studiat la Universitatea București. Dogioiu și-a publicat diploma de licență

Onestitatea Regimului Bolojan: Jurnaliști bruscați, limitarea întrebărilor adresate, îngrădirea accesului la informații de interes public, interzicerea fotoreporterilor în debutul ședințelor de guvern, agenda premierului, ținută la secret, Legea Tăcerii, inițiată de apropiați ai premierului. Gândul prezintă războiul declanșat de Bolojan împotriva presei și a libertății de exprimare

Recomandarea video

Mediafax
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
Digi24
Alertă în Marea Britanie. Cum acționează bandele de infractori din România și Albania care au terorizat cartierele rezidențiale
Cancan.ro
Câți bani au primit eliminații Oase și Maria Pitică, de la Antena 1, pentru cele 7 săptămâni la Power Couple
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Adevarul
Miza de la Washington. Poate participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii să spele imaginea democrației române după anularea alegerilor?
Mediafax
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea Consiliului Păcii
Click
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Digi24
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta”
Cancan.ro
Cătălin Măruță a dat lovitura, după plecarea de la Pro TV! S-a întâmplat în doar 60 de minute
Ce se întâmplă doctore
Recunoști băiatul din imagine? Celebrul jurnalist a dispărut din lumina reflectoarelor acum mulți ani
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Promotor.ro
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
Descopera.ro
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Funcționează sau nu gândirea pozitivă? Iată ce spune un psiholog!
EXCLUSIV Doru Bușcu dezvăluie că i-a dat un mesaj Oanei Țoiu, înainte de vizita în SUA. Ce a vrut să îi transmită jurnalistul
17:40
Doru Bușcu dezvăluie că i-a dat un mesaj Oanei Țoiu, înainte de vizita în SUA. Ce a vrut să îi transmită jurnalistul
FLASH NEWS Nicușor Dan a publicat o poză „oficială” cu Donald Trump, de fapt o captură foto a ecranului unui televizor care transmite live evenimentul
17:26
Nicușor Dan a publicat o poză „oficială” cu Donald Trump, de fapt o captură foto a ecranului unui televizor care transmite live evenimentul
REACȚIE Nazare îl contrazice pe Câciu: „Dobânda la care se împrumută România a coborât spre aproximativ 6,4% pe an, cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani”
16:59
Nazare îl contrazice pe Câciu: „Dobânda la care se împrumută România a coborât spre aproximativ 6,4% pe an, cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani”
EXCLUSIV Președintele Nicușor Dan s-a văzut cu președintele Donald Trump înainte de începerea Consiliului Păcii. Nicușor Dan a primit o șapcă roșie. Cu câteva minute înainte de începerea ședinței, a apărut cu ea în tribună
16:50
Președintele Nicușor Dan s-a văzut cu președintele Donald Trump înainte de începerea Consiliului Păcii. Nicușor Dan a primit o șapcă roșie. Cu câteva minute înainte de începerea ședinței, a apărut cu ea în tribună
EXCLUSIV Doru Bușcu, exasperat de ritmul lui Nicușor Dan: Ce dracu face când ajunge la serviciu?
16:49
Doru Bușcu, exasperat de ritmul lui Nicușor Dan: Ce dracu face când ajunge la serviciu?
ECONOMIE Celebra bancă Rothschild a sprijinit preluarea operațiunilor Carrefour România de către Dedeman. Entitatea a avut de gestionat peste 800 mil. euro
16:28
Celebra bancă Rothschild a sprijinit preluarea operațiunilor Carrefour România de către Dedeman. Entitatea a avut de gestionat peste 800 mil. euro

Cele mai noi

Trimite acest link pe