Purtător de cuvânt al Guvernului…fără nimic de spus. Ioana Dogioiu, vizibil deranjată de întrebările jurnaliștilor, își dă ochii peste cap

Briefing-urile de după ședințele de guvern sunt, în teorie, locul unde Executivul explică publicului ce a decis și ce urmează. Iar purtătorul de cuvânt este, prin definiție, interfața dintre putere și presă. Omul care trebuie să răspundă inclusiv întrebărilor repetitive, incomode sau insistente. La briefing-ul de astăzi, însă, schimburile dintre jurnaliști și purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, au arătat o relație tensionată. Replici tăioase, răspunsuri defensive și chiar gesturi vizibile de iritare au venit la întrebări care, în mod normal, fac parte din rutina unei conferințe de presă.

Discuția a început pe tema unui memorandum din zona energiei. Răspunsul a fost clar: nu a fost adoptat. Până aici, nimic neobișnuit, doar că, la revenirea jurnalistului, tonul doamnei Dogioiu s-a schimbat.

„Chiar dacă mă întrebați a treia oară, a treia oară o să vă răspund același lucru”.

La capitolul salariu minim și eventuale excepții pentru anumite categorii de angajați din sistemul public, dialogul a devenit mai tăios. După ce a spus că nu au existat solicitări, un jurnalist a adus un exemplu concret, și anume, asistenții persoanelor cu handicap. Răspunsul a venit rapid, însă, formularea a trădat iritabilitatea doamnei Dogioiu.

„Dacă v-am spus că nu și nu știu…”

Nervi și ochi dați peste cap

Scena care a trădat iritabilitatea purtătorului de cuvânt a venit în discuția despre pensiile speciale, cu referire la anunțul premierului despre un eventual proiect pentru creșterea vârstei de pensionare pentru militari și polițiști. După explicații despre faptul că proiectul e încă în lucru, un jurnalist a întrebat simplu:

„Iar părerea premierului? Pe acest subiect?”

În acel moment, Ioana Dogioiu și-a dat ochii peste cap, vizibil iritată, înainte de a răspunde.

„Vă rog să-l întrebați pe premier.”

Pentru cineva aflat în poziția de a transmite poziția Executivului, întrebarea despre opinia premierului nu ar trebui să fie o surpriză.

Întrebarea despre protestul minerilor a adus o nouă rundă de tensiune. Întrebată ce mesaj are Guvernul pentru oamenii care au protestat în fața instituției, Dogioiu a explicat că subiectul nu a fost discutat în ședință și că nu are un mandat oficial să transmită un punct de vedere.

Când jurnalistul a revenit cu întrebarea, subliniind că oamenii au venit de la kilometri distanță și au stat în frig, răspunsul a fost scurt.

„V-am răspuns la întrebare și mai devreme.”

Discuția s-a închis rapid, cu formula standard: „Lucrurile s-au explicat de nenumărate ori.”

