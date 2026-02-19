Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Sparge gheața Nicușor Dan la Washington? Doru Bușcu: Diplomația românească ignoră importanța holurilor

19 feb. 2026, 15:44, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! a fost dedicată unui dialog între jurnaliștii Ionuț Cristache și Doru Bușcu pe tema vizitei istorice a lui Nicușor Dan la Washington, în contextul primei reuniuni a Consiliului pentru Pace, instituția creată de Donald Trump. 

Doru Bușcu a observat că, deși inițial președintele a anunțat că nu va merge la Washington, în final a confirmat vizita. Iar acest efort va fi răsplătit, punctează redactorul-șef Cațavencii. ”Cred că Donald Trump o să recompenseze prezența României în SUA.

În același context, invitatul a menționat prezența ministrului de Externe, Oana Țoiu, pe care o consideră relevantă pentru stângăcia strategiei diplomatice a României.

”Diplomația românească ignoră importanța holurilor. Căile ocolite, căile subterane sunt mai valoroase acum decât căile oficiale. Dacă așteptăm ca Oana Țoiu, împreună cu ambasadorul care e pe rechemare în țară (n.r. – Andrei Muraru) și cu consilierii președintelui să organizeze o vizită așa încât Nicușor să poată șopti în urechea lui Trump sau să poată presta un discurs convingător, să reîntoarcă trupele (n.r. – retrase de americani din România), să vină americanii să investească în metale rare… Dacă ei cred că astea s-ar putea întâmpla, se înșeală”. 

Lumea în era Trump

Doru Bușcu apreciază că suntem într-o altă epocă geopolitică, dominată de familia președintelui SUA. Context în care, România poate fi privită prin prisma unui potențial deal.

”Acum lumea a intrat într-o altă epocă în care regimul Trump este compus din familia Trump, apropiații lui, oamenii în care are încredere și care nu reprezintă instituțional statul și în care Trump investește încredere, prin care își stabilește relațiile. Nu este vorba de economie, pe el nu-l interesează economia României, ci de capacitatea de a face ceea ce el numește un deal, să-i dai ceva ce se așteaptă să-i dai. Sigur că America vine și investește. Deal în viziunea americană nu înseamnă șpagă, o plată necuvenită, ci o afacere avantajoasă pentru el”. 

