Cinci membri ai rețelei de cămătari conduse de „Ghenosu” au fost reținuți. Prejudiciul adus victimelor depășește 500.000 de euro

Procurorii DIICOT au reținut cinci membrii ai grupării de cămătari, condusă de temutul lider Florin Ghinea, zis Ghenosu, în urma descinderilor de miercuri. O altă persoană a fost plasată sub control judiciar.

Cei cinci membri reținuți sunt prezentați, joi, Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă, după ce ancheta a scos la iveală că încasau dobânzi lunare uriașe, sub amenințarea cu moartea.

Grupul s-a format în jurul lui Florin Ghinea 51 de ani, cunoscut în lumea interlopă sub numele de „Ghenosu”. Acesta se folosea de propria reputație pentru a coordona activitatea și pentru a intimida victimele.

Din datele de la dosar rezultă că liderul grupării oferea împrumuturi cu dobânzi cuprinse între 10% și 30% pe lună. Doar din aceste dobânzi, membrii grupului au încasat sume cuprinse între 81.000 și 459.000 de euro de la persoanele împrumutate.

Joi, judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București a fost sesizat pentru a decide arestarea preventivă a doi dintre suspecți și arestul la domiciliu pentru ceilalți trei.

În cadrul descinderilor, polițiștii au ridicat bani, sisteme de monitorizare video, documente și două mașini. Acțiunea a fost realizată cu sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București.

Joi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți, din cadrul Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă a două dintre persoanele cercetate și a arestului la domiciliu față de alte trei.

Miercuri, politiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală au descins la opt adrese din județul Dâmbovița.

Vizată a fost o grupare de criminalitate organizată care, începând cu anul 2023, ar fi oferit împrumuturi ilegale cu dobânzi uriașe.

Anchetatorii au stabilit că membrii grupului profitau de vulnerabilitatea victimelor și, prin amenințări cu moartea sau acte de violență, le forțau să cedeze sume mari de bani, terenuri și imobile. Până la momentul perchezițiilor, prejudiciul estimat doar din dobânzi depășise suma de 500.000 de euro.