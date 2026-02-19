Prima pagină » Social » Ce pensie primește un pensionar român, după 36 de ani de muncă. Ultimul salariu: 5.000 lei net 

19 feb. 2026, 15:34, Social
Pentru cei mai mulți dintre pensionari, primirea dosarului de pensie reprezintă o veste rea. De cele mai multe ori, există o diferență mare între pensia la care se gândesc și cea pe care o vor încasa. Ultimul salariu nu indică valoarea pensiei. 

Un pensionar a rămas uimit când a aflat ce pensie va încasa după 36 de ani de muncă. El spune că va primi o pensie de numai 2.000 de lei, chiar dacă ultimul său salariu a fost de 5.000 de lei.  

Salariul său de 5.000 de lei este apropiat de cel mediu net care a ajuns la 5.600 de lei. Pensionarul spune că se aștepta să primească o pensie care este apropiată de cea medie pe țară, adică 3.818 lei, însă nu a fost așa, iar acesta primește 2.000 de lei, relatează Newsweek.

Ceea ce trebuie să știe pensionarii este că doar în cazul magistraților se ține cont de salariile pe ultimii doi ani la calculul pensiei. Pentru a știi dacă a fost sau nu înșelat, pensionarul trebuie să afle ce salarii a avut în fiecare lună din cele în care a muncit. Punctajul mediu lunar se calculează împărțind venitul brut din luna aceea la salariul mediu brut pe țară din acea lună. 

Cum se calculează punctajul anual la pensie 

Dacă luăm ultimul salariu al pensionarului, acesta a fost de 5.500 de lei net, în decembrie 2025, adică 8.600 de lei brut. Salariul mediu brut a fost de 9.370 de lei în acea lună. În decembrie 2025, pensionarul va avea un punctaj de: 

8.600 de lei salariu împărțit la 9.370 de lei venitul mediu brut = 0.91 puncte la pensie pe luna decembrie 2025. 

După calculul de pe fiecare lună muncită, se face media punctajelor pe un an. Se adună punctajele anuale și se obțin punctele contributive la pensie. Pensionarul de mai sus a primit o pensie atât de mică pentru că în anii ’90 și 2000 a avut salarii mult mai mici decât salariul mediu brut pe țară și a primit punctaje lunare la pensie, de asemenea, mici. 

