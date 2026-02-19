Invitat în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a criticat lipsurile prezente în politica de protocol și în imaginea președintelui, vizibile inclusiv la Washington, la prima reuniune oficială a Consiliului pentru Pace, convocată de președintele Americii.

În opinia cunoscutului gazetar, Nicușor Dan prejudiciază inclusiv imaginea României. Doru Bușcu a făcut o paralelă între prezența impunătoare a lui Donald Trump și cea ștearsă a liderului român. Invitatul lui Ionuț Cristache are mai multe sugestii de creștere a anvergurii prezenței publice a lui Nicușor Dan.

” El are o dificultate în a comunica la modul uman ”

Doru Bușcu: E o diferență de calibru comportamental uriașă și asta ar trebui să facă, zic eu, profesorii de balet și bune maniere de la Cotroceni, care au epoleții încărcați de stele și de medalii. Problema este identificată la modul public. El are o dificultate în a comunica la modul uman, expresivitatea feței lui este inadecvată. Trebuie să-și orienteze privirea către interlocutor, mâinile trebuie să iasă din gramatica verbală, să fie stabile.

Cristache: Îndreaptă spatele.

Bușcu: Mânecile paltonului trebuie scurtate cu 10 centimetri.

Cristache: Nu mai zic, luați-i o rolă de scame, Dumnezeule.

Erorile de protocol care grevează imaginea României

Bușcu: Toate lucrurile astea sunt grave. De ce? Pentru că ele grevează imaginea României. El reprezintă România și atunci e limpede că trebuie să fie… Bun, cu mintea lui elaborează planuri complicate care să ne ducă să ne proiecteze în viitor, dar de celelalte lucruri să se ocupe valeții, dacă el nu are timp și nu se prinde și nu are reflexul ăsta de a-și controla tipul de vorbire, gesturile fizice care însoțesc discursul.

Cristache: Aș vrea să le spun celor care ne privesc, să le traduc din culisele interviului. Nicușor Dan ce-a vrut cu interviul ăsta (n.r. – de la Radio România Actualități)? A vrut să apară înaintea deplasării, să argumenteze deplasarea și să dea cumva niște direcții ale discursului, ale prestației pe care le va avea acolo. Și el a venit pe ideea să vin să vă comunic, să vă umplu de încredere, să vă cresc nivelul de așteptare… în halul ăsta.