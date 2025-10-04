BANCUL ZILEI | Motorină de 350 lei și de 450 lei

Bancul zilei de sâmbătă, aduce în atenție un subiect intens: prețul carburanților. Ei bine, cineva semnalează câtă motorină încape în rezervorul mașinii sale și pune, la final, o „întrebare-cheie”. Iată bancul:

Anul trecut, în rezervor intra motorină de 350 de lei. Acum, intră de 450 de lei, știe cineva până la ce vârstă cresc rezervoarele?

Alte bancuri haioase

– Bubulino, azi facem 50 de ani de căsătorie.

– Da, Bulă! La mulți ani nouă!

– La mulți ani, dar vreau să îți spun, în sfârșit, adevărul.

– Ce adevăr, Bulă?

– Acum 50 de ani, când ne-am cunoscut, eu de fapt am fluierat după un taxi, nu după tine…

Un băiețel de la o școală de cartier este mutat de mama sa la o școală cu pretenții. Pentru a fi admis, directorul vrea să îi pună câteva întrebări, să vadă dacă se încadrează în pretențiile școlii:

– Ia spune-mi, băiețel, câte anotimpuri sunt?

– Șase!

– Ești sigur?

– Da, șase!

– Mai gândește-te puțin…

– Șase sunt…!

Directorul îi spune mamei:

– Doamnă, mai bine îl întrebați dumneavoastră, că eu nu o scot la capăt cu el!

– Ia spune, Mihăiță, câte anotimpuri sunt? Îl întreabă mama.

– Șase, pe cuvântul meu că sunt șase!

Directorul îi spune calm mamei:

– Doamnă, nu îl putem accepta la această școală, dacă nici măcar atâta lucru nu știe.

După ce ies din biroul directorului, mama îl întreabă:

– Cum, măi Mihăiță, să fie șase anotimpuri? Cum să spui așa ceva?

– Mami… eu mă dau bătut! În afară de alea ale lui Vivaldi, Haydn, Ceaikovski, Glazunov, Loussier și Piazzolla, eu chiar nu mai știu nici unul!

