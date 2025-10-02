BANC | Bulă, Bubulina și scumpirile lui Bolojan

Bancul de azi: Bulă și Bublina discută despre scumpirile rezultate ca urmare a majorării TVA de către guvernul condus de Ilie Bolojan.

– Auzi, Bulă?! Ar trebui să renunți la alea 6 beri pe care le bei zilnic, tu n-ai auzit de criză, de scumpirile lui Bolojan?

– Bubulinoo, dar nu mai bine reducem bugetul pentru fardurile tale?

– Aaa nu, nici gând așa ceva! Alea sunt, de fapt, pentru tine, să mă vezi mai frumoasă.

– Păi și eu te întreb, în acest caz: Și alea 6 beri pentru ce crezi că sunt?

Autorul recomandă: BANC | „Domnule Bulă, aveți o boală contagioasă rarisimă”