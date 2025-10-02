Prima pagină » Bancuri » BANC | Bulă, Bubulina și scumpirile lui Bolojan

BANC | Bulă, Bubulina și scumpirile lui Bolojan

02 oct. 2025, 16:11, Bancuri
BANC | Bulă, Bubulina și scumpirile lui Bolojan

Bancul de azi: Bulă și Bublina discută despre scumpirile rezultate ca urmare a majorării TVA de către guvernul condus de Ilie Bolojan.

– Auzi, Bulă?! Ar trebui să renunți la alea 6 beri pe care le bei zilnic, tu n-ai auzit de criză, de scumpirile lui Bolojan?
– Bubulinoo, dar nu mai bine reducem bugetul pentru fardurile tale?
– Aaa nu, nici gând așa ceva! Alea sunt, de fapt, pentru tine, să mă vezi mai frumoasă.
– Păi și eu te întreb, în acest caz: Și alea 6 beri pentru ce crezi că sunt?

Autorul recomandă: BANC | „Domnule Bulă, aveți o boală contagioasă rarisimă”

Mediafax
Atenție, români! România emite o nouă atenționare de călătorie pentru Italia
Digi24
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o provocare”. Orban: „Suntem mai puternici decât Rusia”
Cancan.ro
ANM a emis cod ROȘU! Se întâmplă de la 18:00, în aceste zone
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Adevarul
Ce se întâmplă când citești Acatistul Sfântului Ciprian, dezlegător de vrăji și blesteme. Moaște făcătoare de minuni, în București
Mediafax
Şedinţă de urgenţă la Ministerul Mediului din cauza avertizărilor meteo şi hidro de cod roşu şi portocaliu
Click
Zodia care o să plângă de fericire astăzi, 2 octombrie. Va avea parte de o surpriză de proporții
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Ies la lumină detalii tulburătoare în cazul ucrainencei care a fugit de război, dar a murit în SUA. Martorii au spus ce au văzut
Digi24
Alertă în Germania: „Amenințări de spionaj și sabotaj”. Guvernul va autoriza doborârea dronelor și înființează un centru de apărare
Cancan.ro
Obiceiul dezgustător pe care îl are Anda Adam. Ce face când crede că nu o vede nimeni
Ce se întâmplă doctore
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
observatornews.ro
Cod roșu de ploi în 2 judeţe: Va ploua cât pentru 2 luni în câteva ore. București, sub Cod portocaliu de vânt
StirileKanalD
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
KanalD
A murit un cunoscut antreprenor! Compania pe care o conducea a anunțat două zile de doliu
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cine e amendat dacă pietonul nu traversează pe trecere și e lovit de mașină? Regula din noul Codul Rutier 2025
Descopera.ro
O planetă fără Soare CONTRAZICE tot ce știau astronomii
Capital.ro
Revenirea lui Călin Georgescu. Ar fi sfârșitul lui George Simion: Disprețul lui Georgescu este cât se poate de vizibil
Evz.ro
Florin Dumitrescu, asaltat de o fană în cimitir: Mi-a căzut fața
A1
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit! De ce nu a purtat vedeta rochie albă în ziua cea mare
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Maestrul Nicolae Botgros a oferit noi declarații cu privire la starea de sănătate a nepotului său, Cristian! Cum se simte în prezent fiul foștilor soți Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros?
RadioImpuls
Încă un eșec în dragoste pentru Florin Ristei? Relația artistului cu Yasmin Awad ar fi ajuns la final. Detaliile care au alimentat zvonurile cu privire la despărțirea celor doi: „Când crezi că te-ai îndrăgostit, dar a dispărut flacăra”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Centura noastră de asteroizi dispare încetul cu încetul. Care va fi soarta acesteia?
SĂNĂTATE Acestea sunt APERITIVELE care îngrașă cel mai mult. Mihaela Bilic recomandă alternative mai bune și mai sănătoase
17:44
Acestea sunt APERITIVELE care îngrașă cel mai mult. Mihaela Bilic recomandă alternative mai bune și mai sănătoase
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan, avocatul stagiului militar voluntar: Niște oameni pot alege să fie plătiți timp de 4 luni, să învețe armată
17:37
Nicușor Dan, avocatul stagiului militar voluntar: Niște oameni pot alege să fie plătiți timp de 4 luni, să învețe armată
EXTERNE Liderii țărilor europene, inclusiv Nicușor Dan, mențin sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova /AVERTISMENTUL adresat Rusiei
17:32
Liderii țărilor europene, inclusiv Nicușor Dan, mențin sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova /AVERTISMENTUL adresat Rusiei
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan a prezentat liderilor europeni raportul Parchetului General privind alegerile: Foarte mulți oameni mi-au cerut o copie
17:29
Nicușor Dan a prezentat liderilor europeni raportul Parchetului General privind alegerile: Foarte mulți oameni mi-au cerut o copie
LOTO Numerele loto extrase la tragerile de joi, 2 octombrie 2025. REPORT de peste 7,13 milioane de euro, la Loto 6/49
17:24
Numerele loto extrase la tragerile de joi, 2 octombrie 2025. REPORT de peste 7,13 milioane de euro, la Loto 6/49
VIDEO Nicușor Dan vrea ca România să învețe de la Ucraina cum să folosească DRONELE: „Ucraina are o capacitate tehnologică importantă”
17:22
Nicușor Dan vrea ca România să învețe de la Ucraina cum să folosească DRONELE: „Ucraina are o capacitate tehnologică importantă”