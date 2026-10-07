Comunicat | Destiny Park, la 4 ani de la deschidere: aproape un milion de vizitatori și un nou parc la Iași

Un concept inovator care transformă joaca în experiențe de învățare pentru copii

Un nou capitol: Destiny Park Iași își va deschide porțile în decembrie 2026

Nadia Comăneci, ambasador Destiny Park, a transmis un mesaj aniversar

Destiny Park, primul parc de edutainment — învățare prin joacă — din România și cel mai mare din Europa Centrală și de Sud-Est, a sărbătorit patru ani de activitate. Aniversarea marchează apropierea de pragul de un milion de vizitatori și extinderea conceptului la Iași, unde un nou parc se va deschide în decembrie 2026.

Conceput ca un oraș în miniatură pentru copiii cu vârste între 3 și 14 ani, Destiny Park s-a afirmat ca un reper pentru familiile și școlile care caută experiențe educaționale dincolo de sala de clasă. În cel de-al patrulea an de funcționare, 218.643 de copii și părinți din România și din străinătate au trecut pragul parcului. Totodată, prin Fundația Destiny Park, peste 11.000 de copii au avut acces gratuit la activitățile sale educative.

Învățarea prin experiență se află în centrul conceptului Destiny Park. Sute de școli aleg parcul pentru activitățile din cadrul programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, iar cadrele didactice găsesc aici un spațiu care completează educația de la clasă. Prin jocuri de rol, copiii descoperă profesii și domenii noi, exersează colaborarea și își dezvoltă creativitatea, gândirea critică și încrederea în propriile abilități.

În cei patru ani de la inaugurare, aproape un milion de vizitatori din țară și din străinătate au explorat cele 43 de experiențe de role-play ale parcului. De la medicină, mass-media și IT&C până la sport, industria alimentară și protecția mediului, fiecare experiență le oferă copiilor ocazia să înțeleagă lumea prin participare directă. Activitățile sunt concepute de o echipă de specialiști, sub coordonarea Uraniei Cremene.

Urania Cremene, expert în parenting și Ambasador Destiny Park: „Sunt alături de Destiny Park încă dinainte ca acest proiect să își deschidă porțile și mă bucur să văd cât de frumos a crescut în acești patru ani. Pentru un copil, joaca este una dintre cele mai firești căi de a învăța. Atunci când are libertatea să exploreze, să încerce și să descopere ce poate face, își dezvoltă încrederea în propriile forțe. La Destiny Park, fiecare experiență poate deveni acel «Am reușit!» care îi dă curaj să facă următorul pas. Deschiderea de anul acesta de la Iași duce această promisiune mai aproape de copiii și părinții din Moldova: un loc în care curiozitatea este încurajată, iar învățarea se simte ca joaca. Îmi doresc ca tot mai mulți copii să descopere aici bucuria de a învăța și curajul de a crede în potențialul lor.”

Cu ocazia aniversării celor patru ani, Nadia Comăneci, ambasador Destiny Park, a transmis un mesaj despre încrederea în potențialul copiilor și curajul de a visa. Campioana care a inspirat generații întregi ne amintește că fiecare reușită începe cu șansa de a descoperi ce poți: „Pentru mine anul acesta are o seminficație aparte, în Anul Nadia vorbim despre performanță și despre momente care au rămas în istorie, dar înainte de toate acestea a fost un copil care a avut un vis și oameni care au crezut în acest copil și în curajul lui de a încerca. Îmi este atât de dragă ideea acestui parc de Edutainment, un loc în care copiii pot încerca, pot descoperi ce le place și își pot creiona propriul drum. Povestea crește, din decembrie Destiny Park ajunge și la Iași, mai aproape de copii din Moldova și de visurile lor. La mulți ani, Destiny Park! Continuați să le dați copiilor curajul să viseze, pentru că nu știi niciodată de unde poate începe următoarea poveste care va inspira o lume întreagă.”

La 4 ani de la deschidere, Destiny Park își consolidează poziția ca destinația numărul 1 de Edutainment (învățare prin joacă) din România, un loc unde învățarea devine joacă, iar joaca se transformă în educație pentru viitor, iar acest lucru înseamnă și startul proiectului Destiny Park Iași, care va fi inaugurat în decembrie, în Moldova Mall.

„Aniversarea celor patru ani înseamnă pentru noi bucuria de a vedea cum o idee s-a transformat într-un loc care inspiră copii, aduce familii împreună și completează educația prin experiențe practice. Încrederea părinților, a profesorilor și a partenerilor ne-a ajutat să creștem și ne dă curaj să ducem povestea mai departe. În decembrie, deschidem Destiny Park la Iași, în Mall Moldova, unde pregătim 41 de experiențe prin care copiii vor putea descoperi profesii, își vor testa abilitățile și vor explora noi posibilități pentru viitorul lor. Ne bucurăm că familia Destiny Park București se mărește și ni s-au alăturat noi parteneri — National Golf & Country Club, Savana, Algida, Conac SoFra, British English School și Fundația Tenaris — care împărtășesc încrederea noastră în valoarea educației prin joacă. Le mulțumim tuturor celor care contribuie la această poveste și ne ajută să aducem universul Destiny Park mai aproape de tot mai mulți copii.” – Ana-Maria Pascaru, Director de Marketing Destiny Park.

Pe tot parcursul anului școlar 2025-2026, prin Fundația Destiny Park au fost organizate seminarii dedicate cadrelor didactice și părinților, seminarii susținute de Urania Cremene și Prof. Univ. Dr. Radu Țincu, iar în anul școlar 2026-2027 aceste seminarii continuă.

Caravana „Făurim Destine”, un alt proiect marca Destiny Park, pornește într-o nouă călătorie în școlile din Capitală și județul Ilfov. Campania este construită în jurul a 4 piloni importanți – Educație financiară și antreprenoriat, Tehnologie și Inovație, Viață Sănătoasă și Sport, Mediu, sustenabilitate și dezvoltare durabilă – și este spijinită atât de companii private, cât și de parteneri instituționali.

Partenerii Destiny Park până în acest moment sunt Lidl România, Regina Maria, BCR, Digi24, Rodbun, Rovere, Optiblu, Dr.Max, Kiss FM, Bioderma, Artesana, Apa Nova Veolia, Arctic, Cognizant, Turkish Airlines, Savana, HILS Development, Leroy Merlin, Algida, Pizzeria Volare, Vladila, Dorna, Zentiva, Veruvis Kids, Roshen, Philips Sonicare, Elgydium, Dental Elite, Sixt, KMW Systems, British English School, Rent for Comfort, Hotel Sinaia, Cineplexx, Conacul SofRa

Parteneri Instituționali: Comitetul Olimpic Român, Ministerul Apărării Naționale, Fundația Metropolis, Fundația Tenaris Silcotub

Parteneri media: Digi24, Grupul Gândul, Kiss FM, Magic FM, Rock FM, MommyHAI , stiudelasorina.ro.

Despre Destiny Park

Destiny Park este cel mai mare parc de edutainment din Sud-Estul Europei și primul de acest fel din România. Este dedicat copiilor între 3 și 14 ani și este locul în care copiii învață prin joc. Parcul este situat în zona Băneasa pe o suprafață de peste 5000 mp și are 177 de locuri de parcare. Destiny Park este membru al IAAPA (International Association of Amusement Parks and Attractions), asociația globală din industria dedicată divertismentului.