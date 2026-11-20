Când vine vorba despre hidratarea celor mici, părinții caută opțiuni în care pot avea încredere, adaptate nevoilor specifice ale copiilor. În cadrul galei Forbes Brands for Kids, apa oligominerală Aquatique a fost distinsă pentru calitatea sa constantă și pentru aprecierea de care se bucură în rândul părinților. Datorită conținutului foarte scăzut de sodiu și a mineralizării reduse, Aquatique reprezintă o alegere apreciată de mamele care caută o apă potrivită pentru hidratarea bebelușilor și a celor mici.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

”Pentru noi, această distincție înseamnă mai mult decât un premiu. Este o confirmare a încrederii pe care părinții o acordă brandului Aquatique și o motivație să continuăm să avem cea mai mare grijă de această apă oligominerală care satisface nevoile specifice ale bebelușilor, copiilor mici, dar și ale întregii familii”, a declarat Mihaela Drăghici, Director PR Romaqua Group.

Apa oligominerală naturală Aquatique îşi are izvorul în inima munţilor Carpați, la o altitudine de 1.100 de metri, în zona protejată Parcul Natural Bucegi, rezervaţia naturală Abruptul Prahovean. Are o compoziție echilibrată și o mineralizare redusă de 108 mg/l, un conținut extrem de scăzut de sodiu de numai 0,72 mg/l și un pH de 7,9.

Aquatique, apa potrivită pentru sugari și copii mici:

* Poate fi consumată zilnic, astfel încât să asigure un nivel optim de hidratare, deoarece are un conținut redus de săruri minerale;

* Este microbiologic pură, putând fi folosită ca atare, fără a mai necesita fierbere și răcire în prealabil;

* Are un conținut extrem de redus în sodiu, doar 0,72 mg/l, fiind recomandată în alimentația bebelușilor și în dietele fără sare ale adulților și copiilor;

* Conține o cantitate extrem de redusă în nitrați și sulfați, elemente nerecomandate pentru copii;

* Este o apă ușor bazică, valoarea pH-ului fiind de 7,9.

În urma efectuării unui studiu clinic, Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului atestă faptul că apa oligominerală naturală Aquatique corespunde pentru prepararea alimentelor destinate sugarului. De asemenea, și Societatea Română de Pediatrie confirmă faptul că apa oligominerală Aquatique poate fi folosită ca atare sau pentru pregătirea hranei bebelușilor și copiilor.

Sănătatea și starea generală de bine în copilăria mică sunt dependente de aportul optim de nutrienți esențiali furnizați prin alimentație. După 9 luni de grijă pentru dezvoltarea unui bebeluș sănătos, preocuparea pentru alimentația noului născut rămâne o prioritate pentru toate mămicile. După naștere, cerințele nutriționale pentru creșterea copilului presupun aportul și retenția nutrienților esențiali. Imaturitatea mecanismelor homeostatice ale sistemelor gastrointestinal și renal de resorbție și eliminare, impun o atenție sporită în ceea ce privește excesul sau carența nutrienților în timpul acestei perioade de dezvoltare mentală și motorie. În ceea ce privește alimentația în primele luni, este o certitudine faptul că alăptarea la sân este cel mai bun start în viață pe care-l putem da copilului nostru.

În cazul acesta, nu există nevoia hidratării suplimentare cu apă, ceai sau alte lichide. Însă, dacă alăptarea la sân nu este posibilă, formula de lapte recomandată de medicul pediatru este cea mai bună soluție de hrănire a bebelușului. Astfel, de o importanță primordială sunt calitatea și compoziția apei cu care se prepară formula de lapte. Atât pentru bebelușii alăptați la sân, cât și pentru cei hrăniți cu formulă de lapte, în perioada diversificării alimentației este necesară o atenție deosebită în alegerea apei de gătire a supelor, piureurilor și a altor alimente recomandate acestora. Apa este deci și substanta esențială din majoritatea alimentelor și, de la paharul cu apă necesar hidratării, și până la apa folosită la gătit, nevoia de apa de bună calitate este imperioasă. Așadar, trebuie folosită o apă care are un conținut scăzut de minerale (< 120 mg/l), societățile de pediatrie europene recomandând concentrații de sodiu în apa destinată hrănirii și hidratării bebelușului mai mici de 20 mg/l, Aquatique având 0,72 mg/l.