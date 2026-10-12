Cum este realizată modern o intervenție de protezare a genunchiului

Atunci când leziunile articulației genunchiului afectează desfășurarea în condiții normale a unor activități banale, precum mersul sau urcatul scărilor, evaluarea ortopedică este recomandată pentru un diagnostic corect și un tratament corespunzător. În funcție de afecțiune și de severitatea acesteia, medicul ortoped poate recomanda tratament conservator sau opțiuni terapeutice mai complexe, inclusiv o intervenție de protezare a genunchiului.

Una dintre cele mai frecvente afecțiuni care poate duce în formele severe la protezare este gonartroza , o boală degenerativă a genunchiului, caracterizată prin deteriorarea progresivă a cartilajului articular. În formele avansate, gonartroza provoacă durere, rigiditate și limitarea mobilității, care afectează semnificativ viața de zi cu zi. Indicația pentru o proteză de genunchi este stabilită de medicul ortoped în urma evaluării clinice și imagistice. De regulă, protezarea este luată în considerare atunci când durerea și limitarea funcțională afectează semnificativ activitățile zilnice, iar simptomele nu mai pot fi ameliorate prin tratamentele nechirurgicale.

Modern, protezarea genunchiului este realizată, în cazuri atent selectate, prin chirurgie robotică în ortopedie , o abordare în care sistemul robotic asistă chirurgul în planificarea și efectuarea intervenției, ținând cont de particularitățile anatomice și de modul de mișcare a articulației fiecărui pacient. Cu ajutorul sistemului CORI, utilizat în protezarea genunchiului, chirurgul obține intraoperator un model tridimensional al articulației, fără ca planificarea robotică să necesite o examinare CT preoperatorie suplimentară.

Sistemul robotic integrează particularitățile anatomice ale genunchiului și informații despre mișcarea articulației, iar acestea sunt folosite pentru stabilirea planului operator, pregătirea osului și poziționarea componentelor protezei. De precizat că robotul nu ia decizii medicale și nu efectuează operația autonom. Chirurgul este cel care stabilește indicația, planifică intervenția și controlează fiecare etapă, în timp ce sistemul robotic funcționează ca un instrument de asistență, care îl ajută să transpună planul operator cu precizie.

Pentru pacient, această abordare permite adaptarea intervenției la particularitățile anatomice ale articulației. Chirurgul poate controla cu precizie rezecțiile osoase și poziționarea componentelor protezei, cu limitarea, pe cât posibil, a afectării structurilor sănătoase din jur. De asemenea, chirurgia robotică contribuie la creșterea preciziei alinierii componentelor și la reducerea abaterilor față de planificarea operatorie.

La SANADOR, pacienții cu afecțiuni ale genunchiului au acces la consult de specialitate și investigații imagistice avansate, pentru un diagnostic corect și un tratament corespunzător. Atunci când există indicație pentru operație de protezare a genunchiului, intervențiile sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR inclusiv robotic, cu ajutorul sistemului robotic CORI. De o astfel de abordare pot beneficia și pacienții care necesită revizie a protezei de genunchi. Operațiile au loc într-un bloc operator foarte bine dotat, cu sprijinul specialiștilor din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I, cu nivel de competență extinsă. Pentru reluarea progresivă a mobilității și a funcției articulare, pacienții pot opta în continuare pentru serviciile SANADOR, având acces la programe individualizate de recuperare medicală.