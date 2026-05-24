Ministerul Culturii va propune filmul Fjord la premiile Oscar. Filmul intră pe lista proiectelor culturale strategice

Ministerul Culturii va propune filmul Fjord la premiile Oscar. Anunțul a fost făcut astăzi, de Demeter Andras Istvan. Lungmetrajul „Fjord”, regizat de cineastul român Cristian Mungiu, a câştigat trofeul Palme d’Or la cea de-a 79-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes, relatează site-ul oficial al evenimentului.

„La sosirea în țară a câștigătorului premiului Palme d’ Or, Ministerul Culturii completează lista proiectelor culturale strategice în vederea asigurării cadrului de finanțare a campaniei pentru premiile Oscar (o veche meteahnă a uneia dintre cele mai eficiente instrumente de soft power a României).

Fjord în competiția pentru premiile Oscar

Astfel, ordinul ministrului culturii cu nr. 2621 din 26 martie a.c. se completează prin includerea susținerii filmului Fjord în competiția pentru premiile Oscar, în cuprinsul alineatului privind proiectele de diplomație culturalǎ”.

Primul film de ficțiune românesc nominalizat Oscar

Succesul lui „Fjord” la Cannes nu înseamnă doar al doilea Palme d’Or din cariera lui Cristian Mungiu, ci și un avantaj important în perspectiva sezonului premiilor de la Hollywood. Poate deveni primul film de ficțiune românesc nominalizat la Premiile Oscar.

Grație noilor reguli ale Academiei Americane de Film, anunțate anul acesta, pelicula româno-norvegiană intră automat în cursa pentru o nominalizare la Oscarul pentru Cel mai bun film internațional.

