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Cultura unei civilizații vechi de mii de ani, readusă la viață de meșteri olari din România, Moldova și Ucraina. Unde are loc evenimentul

Ruxandra Radulescu
Cultura unei civilizații vechi de mii de ani, readusă la viață de meșteri olari din România, Moldova și Ucraina. Unde are loc evenimentul
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Iașiul este gazda mai multor manifestări culturale, în perioada 26 – 28 iunie 2026, dedicate Zilei Drapelului Național, iar unul dintre evenimente este și Târgul Național de Ceramică Tradițională „CUCUTENI – 5000”.

Târgul de Ceramică Cucuteni, ajuns la ediția cu numărul 56, are o îndelungată tradiție, iar scopul este promovarea unuia dintre cele mai importante meșteșuguri din cultura tradițională românească.

Evenimentul celebrează una dintre cele mai vechi civilizații din Europa

Numele târgului – „Cucuteni 5000” – e inspirat de una dintre cele mai vechi civilizații din Europa, existentă acum cinci–șapte milenii pe teritoriile României, Moldovei și Ucrainei.

Evenimentul se desfășoară weekendul acesta în Parcul Copou, din centrul Iașiului, care se va transforma, pentru o vreme, într-un spațiu dedicat artei prelucrării lutului.

Zeci de meșteri din România, Moldova și Ucraina la târgul de lut „Cucuteni 5000”

Peste 60 de olari din România, Republica Moldova și Ucraina își vor expune creațiile din lut, realizate după tehnici transmise din generație în generație.

În cadrul târgului, publicul va putea vedea obiecte realizate manual după tehnici tradiționale: ceramică neagră, roșie sau smălțuită, obiecte decorative și utilitare create de meșteri consacrați.

Ediția din acest an este organizată de Consiliul Județean Iași, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași și Primăria Municipiului Iași, cu sprijinul Casei de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi”.

Târgul RomânIA Autentică – 26 – 28 iunie, zona Teatrului Național

În zona parcului Teatrului Național, pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, se va desfășura Târgul RomânIA Autentică, unde meșteri populari din întreaga țară vor expune și demonstra tehnici tradiționale de lucru.

Publicul va putea admira și achiziționa ii, cămăși tradiționale, catrințe, brâie, ștergare, podoabe populare, traiste, obiecte din lemn, țesături, articole din piele și blană, măști tradiționale, produse din lavandă și multe altele.

Când a avut loc primul târg dedicat ceramicii din zona Cucuteni

Târgul olarilor a debutat la Hala Centrală în toamna anului 1970 și a reunit olari doar de pe cuprinsul județului Iași, pentru ca, după numai câteva ediții să capete o amploare deosebită prin participarea meșterilor ceramiști de pe tot cuprinsul Moldovei.

În anul 1975, au participat olari din județele Suceva, Botoșani, Bacău, Neamț, Vaslui și Vrancea. În anul 1983, ajunsă la cea de-a XIII-a ediție, manifestarea care avea atunci adresabilitate națională, a primit numele de Târgul de ceramică tradițională „Cucuteni-5000”.

FOTO: Facebook / Târgul Național de Ceramică Tradițională „CUCUTENI – 5000

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