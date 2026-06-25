Într-un sondaj realizat de NBC News cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la Declarația de Independență, mai mulți adulți americani au nominalizat cele mai mari realizări ale Statelor Unite.

Printre evenimentele nominalizate se numără:

abolirea sclaviei în urma Războiului Civil American dintre anii 1861 și 1865;

victoria obținută în cel de-al Doilea Război Mondial după bombardarea nucleară a Japoniei în august 1945;

promulgarea Legii Drepturilor Civile în 1964;

aselenizarea din anul 1969;

Realizări sociale: Abolirea sclaviei, sufragetele și drepturile civile

Două treimi dintre respondenți au ales extinderea Drepturilor Civile ca cea mai mare realizare a SUA. 1 din 6 au nominalizat evenimente militare, diplomatice sau științifice.

Cele mai multe răspunsuri au cuprins cuvinte precum:

„voturi”;

„drepturi democratice”;

„abolirea sclaviei”;

„drepturile civile”;

„independență”;

„revoluție”;

„libertate”;

„reconstrucție”;

„Constituție”;

„aselenizare”;

„revoluție industrială”;

„unitate socială”.

Amendamentul din 1865 a abolit sclavia definitiv în SUA. 4 milioane de oameni înrobiți, majoritatea de culoare, au fost eliberați.

„Abolirea sclaviei a fost cea mai magnifică realizare a noastră”, a spus un texan în vârstă de 30 de ani.

„A fost un lucru măreț pentru că a acordat libertate tuturor. Toți au drepturi egale”, a spus o femeie de 50 de ani.

Unii respondenți de sex feminin au nominalizat și mișcarea sufragetelor și al 19-lea Amendament din anul 1920. A fost nominalizat și Titlul al 9-lea din 1972, care a interzis discriminarea de gen în orice insituție care primește fonduri federale.

America a devenit unica superputere după cele două războaie mondiale

Un american în vârstă de 60 de ani, care se identifică ca Republican, a spus că Al Doilea Război Mondial a ajutat la apărarea valorilor americane și că a schimbat direcția lumii.

„Dacă pierdeam războiul, am fi pierdut libertatea. Ați văzut ce au oferit Hitler și Mussolini. Este esența libertății că am câștigat. Democrația a câștigat împotriva fascismului”, a spus acesta.

Realizări tehnologice: Momentul când SUA a devenit o putere spațială

Foarte nominalizată a fost misiunea spațială Apollo 11, când astronauții Neil Armstrong și Buzz Aldrin au fost trimiși pe Lună. Cei doi au înfipt drapelul SUA, singura țară care a reușit să trimită oameni pe Lună.

„Probabil că trimiterea primilor oameni pe Lună, misiunile Apollo. Tehnologia din acele vremuri nu a fost avansată. Este uimitor ce am putut realiza cu tehnologia anilor 1960”, a spus un american în vârstă de 20 de ani din Idaho.

Importanța sondajului

Pe 4 iulie, America va sărbători 250 de ani de când Părinții Fondatori au semnat Declarația de Independență (în realitate, a fost semnată de delegațiile a 12 colonii abia pe 2 august 1776).

Sondajul realizat de NBC News a fost sponsorizat de More Perfect, un grup nonpartizan și non-profit dedicat democrației avansate.

Sursa Foto: US Government