Percheziții EPPO în România și alte state europene, într-un dosar de 300 de milioane de euro: Peste un milion de telefoane făcute din piese folosite

O rețea investigată de Parchetul European ar fi vândut pe platforme online peste un milion de telefoane mobile prezentate drept noi, dar care erau asamblate din componente second hand.

Traseul telefoanelor „Troja”: De la piesele uzate din Hong Kong la depozitele din Germania

Prejudiciul estimat pentru consumatorii din UE este de cel puțin 300 milioane de euro, informează stiripesurse.ro.

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Ancheta, denumită „Troja”, a dus la peste 160 de percheziții și ridicări de probe în 19 țări, printre care și România și la arestarea a șapte suspecți.

Potrivit Parchetului European (EPPO), organizația suspectată ar fi asamblat telefoane din piese folosite în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite.

Telefoanele mobile erau apoi curățate și ambalate ca produse noi, trimise în Țările de Jos și transportate în depozite din Germania.

De acolo, dispozitivele ar fi fost vândute prin platforme online cumpărătorilor din întreaga UE.

EPPO estimează că peste un milion de aparate au fost vândute prin acest mecanism, cu un prejudiciu de cel puțin 300 milioane de euro pentru consumatori.

Parchetul nu a precizat mărcile telefoanelor sau platformele pe care unitățile au fost vândute.

Cum a fost utilizat ilegal regimul de marjă pentru a evita plata TVA

Anchetatorii suspectează și o fraudă fiscală de peste 30 milioane euro, distincă de prejudiciul estimat pentru cumpărători.

Din 2019, firme-paravan din Austria, Bulgaria, Germania, Țările de Jos și Elveția ar fi folosit la vânzare un regim de TVA aplicabil, în anumite condiții, bunurilor revândute: taxa se calculează la marja comerciantului, nu la întregul preț.

În cazul telefoanelor prezentate cumpărătorilor drept noi, TVA ar fi trebuit însă calculată la prețul integral, explică EPPO. Folosirea nelegală a regimului pentru bunuri revândute ar fi sporit profiturile grupării și ar fi produs pierderi fiscale în țările în care au ajuns aparatele. Ancheta a pornit în urma unei sesizări a Oficiului European de Luptă Antifraudă, OLAF.

La operațiunea coordonată de EPPO au participat aproximativ 1.770 de polițiști și funcționari ai autorităților fiscale și vamale. Au fost efectuate peste 160 de percheziții și ridicări de probe în 19 țări, între care România. Șapte persoane au fost arestate în Austria, Germania și Spania; printre acestea se află, potrivit procurorilor, cei doi presupuși conducători ai organizației.

EPPO nu precizează câte percheziții au avut loc în țara noastră și nici dacă aici au fost identificați cumpărători ai telefoanelor vizate. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Sursa foto: Envato (Caracter ilustrativ)