Prima pagină » Diverse » Percheziții EPPO în România și alte state europene, într-un dosar de 300 de milioane de euro: Peste un milion de telefoane făcute din piese folosite

Percheziții EPPO în România și alte state europene, într-un dosar de 300 de milioane de euro: Peste un milion de telefoane făcute din piese folosite

Percheziții EPPO în România și alte state europene, într-un dosar de 300 de milioane de euro: Peste un milion de telefoane făcute din piese folosite
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O rețea investigată de Parchetul European ar fi vândut pe platforme online peste un milion de telefoane mobile prezentate drept noi, dar care erau asamblate din componente second hand.

Traseul telefoanelor „Troja”: De la piesele uzate din Hong Kong la depozitele din Germania

Prejudiciul estimat pentru consumatorii din UE este de cel puțin 300 milioane de euro, informează stiripesurse.ro.

Sondaj Gândul

Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Ancheta, denumită „Troja”, a dus la peste 160 de percheziții și ridicări de probe în 19 țări, printre care și România și la arestarea a șapte suspecți.

Potrivit Parchetului European (EPPO), organizația suspectată ar fi asamblat telefoane din piese folosite în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite.

Telefoanele mobile erau apoi curățate și ambalate ca produse noi, trimise în Țările de Jos și transportate în depozite din Germania.

De acolo, dispozitivele ar fi fost vândute prin platforme online cumpărătorilor din întreaga UE.

EPPO estimează că peste un milion de aparate au fost vândute prin acest mecanism, cu un prejudiciu de cel puțin 300 milioane de euro pentru consumatori.

Parchetul nu a precizat mărcile telefoanelor sau platformele pe care unitățile au fost vândute.

Cum a fost utilizat ilegal regimul de marjă pentru a evita plata TVA

Anchetatorii suspectează și o fraudă fiscală de peste 30 milioane euro, distincă de prejudiciul estimat pentru cumpărători.

Din 2019, firme-paravan din Austria, Bulgaria, Germania, Țările de Jos și Elveția ar fi folosit la vânzare un regim de TVA aplicabil, în anumite condiții, bunurilor revândute: taxa se calculează la marja comerciantului, nu la întregul preț.

În cazul telefoanelor prezentate cumpărătorilor drept noi, TVA ar fi trebuit însă calculată la prețul integral, explică EPPO. Folosirea nelegală a regimului pentru bunuri revândute ar fi sporit profiturile grupării și ar fi produs pierderi fiscale în țările în care au ajuns aparatele. Ancheta a pornit în urma unei sesizări a Oficiului European de Luptă Antifraudă, OLAF.

La operațiunea coordonată de EPPO au participat aproximativ 1.770 de polițiști și funcționari ai autorităților fiscale și vamale. Au fost efectuate peste 160 de percheziții și ridicări de probe în 19 țări, între care România. Șapte persoane au fost arestate în Austria, Germania și Spania; printre acestea se află, potrivit procurorilor, cei doi presupuși conducători ai organizației.

EPPO nu precizează câte percheziții au avut loc în țara noastră și nici dacă aici au fost identificați cumpărători ai telefoanelor vizate. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Sursa foto: Envato (Caracter ilustrativ)

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
BREAKING! Cazul Georgescu. Ce urmează după arestul preventiv și ce va păți acum fostul candidat
Digi24
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a predat în Elveția
Cancan.ro
Prima reacție a familiei Valentinei după ce Vlad Bălțățeanu s-a predat poliției. Ce spune tatăl fetei
Prosport.ro
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Adevarul
PNL va sesiza CCR dacă Nicușor Dan nu convoacă alegerile anticipate, în cazul în care guvernul Mureșan pică: „Avem o divergență de opinii”
Mediafax
UCIGAȘUL nevăzut: Boala de care mor mai mult de jumătate din români
Click
Călin Georgescu, 30 de zile în arest preventiv. Curtea de Apel București a dat verdictul
Digi24
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Cancan.ro
BREAKING! Vlăd Bălțățeanu S-A PREDAT. Unde se ascundea criminalul din Olt
Ce se întâmplă doctore
Cum arată vila de lux în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă pădure și are piscină în curte
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
Descopera.ro
Cafeaua îți poate perturba somnul și fără să te țină treaz. Iată cum
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Descopera.ro
Lecțiile unor femei care au făcut renovări pe cont propriu
Mediafax Italia
Taxa „invizibilă” care mănâncă din salarii și pensii
Mediafax Spania
MOTORINA SE SCUMPEȘTE! La cât ar putea ajunge un plin de 50 de litri?!
DESCOPERIRI Misiune inedită în adâncurile Dunării. Scafandrii arheologi au studiat podul construit pe vremea lui Constantin cel Mare
18:32
Misiune inedită în adâncurile Dunării. Scafandrii arheologi au studiat podul construit pe vremea lui Constantin cel Mare
ANCHETĂ Parchetul European a destructurat o rețea infracțională care a vândut peste un milion de telefoane mobile second-hand ca și cum ar fi fost noi
18:25
Parchetul European a destructurat o rețea infracțională care a vândut peste un milion de telefoane mobile second-hand ca și cum ar fi fost noi
FLASH NEWS Un bărbat condamnat la moarte, în SUA, în urmă cu 41 de ani, a fost eliberat din închisoare pe cauțiune. Ce au demonstrat testele ADN recente
18:14
Un bărbat condamnat la moarte, în SUA, în urmă cu 41 de ani, a fost eliberat din închisoare pe cauțiune. Ce au demonstrat testele ADN recente
REACȚIE Reacția Oanei Gheorghiu după ce a primit vot negativ în comisia din Parlament. Ce i-a transmis lui Siegfried Mureșan
18:13
Reacția Oanei Gheorghiu după ce a primit vot negativ în comisia din Parlament. Ce i-a transmis lui Siegfried Mureșan
TURISM Haos pe aeroporturile din Italia: Zborurile care vor fi anulate din cauza grevei de mâine
17:57
Haos pe aeroporturile din Italia: Zborurile care vor fi anulate din cauza grevei de mâine
FLASH NEWS Grecia și alte patru state UE pregătesc returnarea migranților respinși de Europa în țări din Asia și Africa. Care este statul care i-ar putea primi
17:44
Grecia și alte patru state UE pregătesc returnarea migranților respinși de Europa în țări din Asia și Africa. Care este statul care i-ar putea primi

Cele mai noi

Trimite acest link pe