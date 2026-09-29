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Kelemen Hunor dezvăluie planul UDMR după votul decisiv de miercuri. Ce spune despre alegerile anticipate

Olga Borșcevschi
Presedintele UDMR, Kelemen Huno (FOTO - ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO)
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Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marţi, că formațiunea pe care o conduce se concentrează, pentru moment, exclusiv asupra votului de miercuri pentru învestirea Guvernului condus de Siegfried Mureşan și evită să avanseze scenarii privind pașii următori în cazul în care Cabinetul nu obține majoritatea necesară în Parlament. El admite însă că, în această situație, ar putea fi îndeplinite condițiile pentru declanșarea alegerilor anticipate.

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Kelemen Hunor a afirmat că „teoretic există 229 de voturi” pentru susţinerea Guvernului Mureşan, „dar asta nu înseamnă că toate aceste persoane vor vota pentru Guvern”.

Anterior, Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, a declarat că nu este nicio șansă ca guvernul Mureșan să treacă de votul Parlamentului, fără ca parlamentarii PSD să îi dea votul de încredere. În acest context, acesta a susținut că va fi necesar ca formațiunea politică să discute cu alte partide parlamentare, cum este chiar PSD, pentru a forma o nouă majoritate în Parlament, care să poată învesti guvernul. (Mai multe detalii AICI)

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„În primul rând, haideți să vedem voturile, fiindcă prima dată va fi votul și, eventual, după vot, dacă nu trece guvernul condus de Siegfried Mureşan, urmează o altă discuție și condițiile constituționale pentru a convoca alegeri anticipate vor fi îndeplinite.

Eu am spus că, teoretic, există 229 de voturi. Adunând tot ce înseamnă voturile PNL, USR, UDMR, minorități, neafiliați și cine mai e acolo, mai puțin PSD, mai puțin AUR și grupul condus de Victor Ponta. Dar asta nu înseamnă că toate aceste persoane vor vota pentru Guvern, nu știm. Dar am spus că, teoretic, acolo ne-am opri, dacă toată lumea ar veni la vot și ar vota Guvernul Mureșan. Deci am vorbit despre o posibilitate aritmetică, nu despre discuții și promisiuni. Nu știu ce se va întâmpla.

Eu cred că trebuie să așteptăm votul, ultimul vot exprimat. După aceea vom vedea, fiindcă, dacă fiecare deputat se gândește, dincolo de partid, că această țară are nevoie de un guvern pentru a trece până în 2027, eventual că nu va exista o stabilitate pe termen mediu, pe termen lung, cu acest Parlament, atunci va vota pentru acest guvern. Să facem rectificare, să existe o lege a salarizării, dacă se poate, să existe un buget pentru 2027 și, dacă am pornit anul 2027, iarăși se poate gândi la variante diferite. Deci, dacă te gândești la țară și ce are nevoie în acest moment România, atunci sper că vom avea surprize”, a declarat Kelemen Hunor pentru Antena 3 CNN.

Ce spune despre scenariul alegerilor anticipate

„Teoretic există posibilitatea convocării alegerilor anticipate (…) Dar, de data aceasta, Constituția lasă o libertate foarte, foarte mare, o apreciere exclusivă președintelui. Și, dacă președintele decide că nu dizolvă Parlamentul, asta este situația, așa scrie în Constituție. Deci nu este o invenție, nu este dorința mea, dorința PNL-ului, USR-ului sau celor de la AUR ori celor de la PSD. Aici, într-adevăr, președintele are o putere extrem, extrem de mare din punct de vedere constituțional, o putere asigurată de Constituție”, a mai precizat el.

Kelemen Hunor, presedintele UDMR / foto: Mediafax

Ce va face UDMR dacă Guvernul Mureșan pică

Întrebat care va fi strategia UDMR dacă Cabinetul Mureșan nu obține voturile necesare și dacă formațiunea ar putea susține o eventuală desemnare a lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, Kelemen Hunor a declarat:

„Eu mă concentrez doar asupra votului de mâine. Nu vreau să intru în niciun scenariu după ziua de mâine. Sigur, astăzi, șansele – și asta am spus și ieri, am spus și acum o săptămână, spun și astăzi – că șansele să treacă Guvernul Siegfred Mureșan, la această oră, nu sunt foarte mari. Nu există 233 de voturi. Sigur, promisiuni în sensul ăsta, dar poate până mâine unii vor considera că e țara mai importantă decât încă două-tei săptămâni pierdute. Deci vom vedea.

Și, dacă nu trece Guvernul, atunci mă întrebați ce urmează să facem noi. Dar vă dați seama că eu nu pot desemna un premier. Asta nu e în ograda noastră, nu este în curtea noastră. Eu nu pot să convoc consultări, deși eu pot să merg la consultări și merg la consultări când președintele ne convoacă și pot să aștept desemnarea.

Și, după desemnare, pot să spun ce voi face, fiindcă eu nu știu pe cine va desemna, nu știu dacă va face consultări, nu știu dacă va dizolva Parlamentul. Sigur, după declarațiile consecvente, nu cred că va dizolva Parlamentul, dar trebuie să așteptăm ziua de mâine. Nu intru în nicio speculație”, a mai declarat Kelemen Hunor.

Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, sustine o declaratie de presa la Palatul Parlamentului, in urma intalnirii cu presedintele PSD, Sorin Grindeanu, luni, 11 mai 2026. ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

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