Un bărbat în vârstă de 71 de ani din Statele Unite, condamnat la moarte pentru uciderea unei femei și care a petrecut zeci de ani în așteptarea execuției, a fost liberat pe cauțiune luni, după ce procurorii americani au declarat că probele ADN recent analizate nu îl leagă de crimă.

Un judecător din Utah a dispus eliberarea pe cauțiune a lui Douglas Stewart Carter luni seara, în ciuda obiecțiilor familiei victimei. Carter va fi obligat să poarte un dispozitiv de monitorizare GPS în timp ce așteaptă un nou proces în cazul uciderii Evei Olesen, din 1985, transmite ABC News.

Curtea Supremă a statului a dispus anul trecut rejudecarea cazului, invocând abateri din partea anchetatorilor. Carter și-a susținut în continuare nevinovăția și afirmă că mărturisirea semnată în urmă cu 40 de ani a fost obținută prin constrângere.

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Nu existau probe materiale care să-l lege de locul crimei, dar juriul l-a condamnat pe Carter, un bărbat de culoare, pe baza mărturiilor și a declarațiilor a doi martori care au afirmat că acesta s-a lăudat că a ucis-o pe Olesen. Acești martori și-au retras ulterior declarațiile.

Rezultatele testelor ADN, primite pe 22 septembrie, demonstrează că bărbatul nu are nicio legătură cu crima. Profilul genetic al lui Carter nu se potrivește nici cu sângele găsit pe mânerul unei uși, nici cu urmele biologice prelevate de pe cuțitul cu care a fost înjunghiată victima, care fusese și împușcată.

Judecătorul Derek Pullan a afirmat că aceste rezultate au subminat și mai mult acuzațiile împotriva lui Carter, dar că un juriu rezonabil ar putea totuși să concluzioneze că acesta a ucis-o pe Eva Olesen.

Procurorii reexaminează cazul.

Judecătorul i-a ordonat, de asemenea, lui Carter să evite orice contact cu familia lui Olesen. Avocatul apărării, Neal Hamilton, a declarat că se preconizează ca lui Carter să i se monteze un dispozitiv de monitorizare GPS și să fie eliberat luni seara.

„Dacă statul Utah ar fi avut câștig de cauză, ar fi fost executat acum 15, 20 de ani, înainte să descoperim abaterile comise”, a declarat Hamilton după ce a aflat de ordinul judecătorului. El a îndemnat procurorii să solicite respingerea acuzației de omor calificat care încă îi este adusă lui Carter.

Carter va fi cazat într-un hotel pentru sejururi prelungite, în apropierea familiei fiului său, Tyler Anger, care a fost adoptat de o altă familie încă din copilărie și a aflat despre condamnare abia după mulți ani, a spus Hamilton. Carter va avea nevoie, de asemenea, de terapie pentru a face față perioadei îndelungate de închisoare, a adăugat avocatul.

„O să fie foarte greu pentru el”, a spus Anger în timp ce aștepta în fața închisorii din județul Utah, unde Carter era reținut în așteptarea unui nou proces. „Vreau ca Doug să calce din nou pe iarbă. Nu a mai făcut asta de 40 de ani.”

Carter, originar din Chicago, locuia împreună cu mama sa în Utah la momentul uciderii lui Olesen, pe 27 februarie 1985. Documentele judiciare indică faptul că ancheta s-a concentrat în cele din urmă asupra lui Carter, care era suspectat că a ucis-o pe Olesen în timpul unui jaf.

Până în luna aprilie a acelui an, Carter fugise din Utah, crezând că era suspect într-un caz de agresiune fără legătură cu acesta, potrivit documentelor judiciare. El a fost arestat în luna iunie a acelui an în Nashville, Tennessee, unde a semnat o mărturisire în timpul interogatoriului condus de un detectiv din Provo.

Carter a declarat ulterior că a mărturisit după ce poliția l-a amenințat în repetate rânduri. A fost condamnat la moarte în urma unui proces în care apărarea nu a chemat niciun martor.

Martorii-cheie afirmă că poliția le-a oferit bani și cadouri pentru a declara împotriva bărbatului.