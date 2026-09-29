Un bombardier strategic rusesc Tu-95 s-a prăbușit în regiunea Amur, a transmis Ministerul Apărării al Rusiei.

Aeronava s-a prăbușit în timpul unui zbor de antrenament. Nu transporta muniție, însă șase dintre cei șapte membri ai echipajului au fost uciși.

Potrivit Exilenova+, avionul de război aparținea Ministerului Apărării rus, citează Pravda.

„Pe baza modelului aeronavei și a sunetului prăbușirii, nu este un Tu-154, ci, probabil, un Tu-95…”

Pe 17 iulie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a raportat că un alt bombardier Tu-95 a fost distrus pe aerodromul militar Engels din Rusia.

Imaginile din satelit ale bazei aeriene au confirmat ulterior distrugerea bombardierului strategic rusesc în urma unui atac al Serviciului de Securitate al Ucrainei.

Sursa Foto: Telegram