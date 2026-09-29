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Parchetul European a destructurat o rețea infracțională care a vândut peste un milion de telefoane mobile second-hand ca și cum ar fi fost noi

Parchetul European a destructurat o rețea infracțională care a vândut peste un milion de telefoane mobile second-hand ca și cum ar fi fost noi
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Parchetul European (EPPO) din Köln a destructurat o amplă organizație criminală transfrontalieră care a asamblat și a vândut peste un milion de telefoane uzate ca fiind noi. Schema infracțională a cauzat consumatorilor din UE un prejudiciu estimat la cel puțin 300 de milioane de euro și o pierdere de TVA de peste 30 de milioane de euro mai multor state membre ale UE.

1770 de polițiști, ofițeri fiscali și vamali din 19 țări, inclusiv România, au efectuat peste 160 de percheziții în urma cărora șapte suspecți au fost arestați în Austria, Germania și Spania, inclusiv cei doi lideri ai organizației.

Potrivit anchetei autorităților europene, organizația criminală cu numele de cod „Troja” asambla telefoane mobile din componente uzate în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite și apoi le expedia, curățate și ambalate ca telefoane noi, în Olanda. Ulterior, acestea erau transportate către depozite din Germania și vândute pe piețe online către clienți finali din întreaga Uniune Europeană.

Dovezile sugerează, de asemenea, că societățile-fantomă, cu sediul în mai multe state membre ale UE (Austria, Bulgaria, Germania, Olanda) și Elveția, au aplicat în mod fraudulos o schemă redusă de TVA la vânzarea online a telefoanelor mobile începând cu 2018, pentru a-și mări ilicit profiturile.

Se presupune că schema a indus în eroare clienții din întreaga UE și a creat, de asemenea, un prejudiciu la TVA în fiecare țară în care aceste telefoane mobile second-hand au fost vândute ca și cum ar fi fost noi.

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