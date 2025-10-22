BANC | „Bulă, hai să ne cumpărăm o mașină!”

Bancul propus astăzi de Gândul.ro îi are protagoniști pe Bulă și Bubulina care s-au decis să cumpere o mașină.

– Bulă, hai să ne cumpărăm o mașină!

– De ce, Bubulino?

– Ca să vedem și noi lumea.

– Care lume, Bubulino? Asta sau cealaltă?

„Bulă, ți-am zis să nu mai mănânci prăjituri, că nu sunt sănătoase!"

„Bulă, ți-am mai zis să nu mai mănânci prăjituri, că nu sunt sănătoase!

Mănânc , fiindcă doctorul mi-a zis că sunt sănătoase!

– Care doctor, Bulă?

Mama își duce fiica la ginecolog. Medicul le scrie următoarele diagnostice: mamei-HP, fiicei-HHP

O mamă își duce pentru prima dată fiica la un control la ginecolog. Medicul le examinează cu grijă și apoi le scrie următoarele diagnostice: mamei-HP iar fiicei-HHP.

Când ajung acasă cele două femei, foarte contrariate și speriate de bolile lor îl sună pe doctor:

– Doctore, zise mama, ce am? Sunt bolnavă rau, o să mor?

– Nu doamnă, stați liniștită, încă nimeni nu a murit din așa ceva, aveți un himen perforat, atâta tot, doar aveți o fiică, nu?

Bulă ajungă acasă beat criță

– Bulă, de unde vii la ora asta?!

– De la nunta lui Ștrulă, Bubulino! Doamne, ce beție am făcut! Am băut două sticle de țuică, 3 de vin și vreo 10-11 beri. Nici nu poți să-ți închipui cum ne-am îmbătat toți ca porcii.

Bubulina se întoarce de la muncă și țipă la Bulă: „Unde e masa din bucătărie?"

Bubulina se întoarce de la muncă și țipă la Bulă:

– Unde e masa din bucătărie, ce-ai făcut cu ea?

– Am vândut-o!

– Cum adică ai vândut-o? De ce?

– Pentru că am aflat că m-ai înșelat pe ea cu vecinul!

