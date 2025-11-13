Prima pagină » Diverse » BANC | Bulă, Mercedesul și Patriarhia

13 nov. 2025, 16:16, Diverse
Gândul.ro vă propune un banc, personajul principal fiind, ca de fiecare dată, celebrul Bulă.

– Alo, Patriarhia?
– Da! Fiule, ia spune!
– Sunt Bulă și am o întrebare. Aveți idee?! La un Mercedes S Class, din ce cauză tremură cutia la relanti?
– Din ce an este mașina?
– 2019.
– Sunați la biserica de care aparțineți, vă rog! Pentru că noi nu avem așa vechi…

