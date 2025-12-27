Macron pășește cu stângul în 2026: doar 25% dintre francezi îl mai susțin. Ce cote de încredere au Jordan Bardella și Marine Le Pen

Potrivit unui sondaj realizat în Franța de agenția Toluna/Harris Interactive, cota de aprobare a președintelui Emmanuel Macron a scăzut la 25% în luna decembrie și a egalat minimul istoric înregistrat anterior în octombrie.

În prezent, doar 25% dintre francezi mai au o opinie favorabilă despre președintele lor, o scădere de 4 puncte procentuale față de luna precedentă, cel mai scăzut nivel de al preluarea mandatului în 2017. Popularitatea scăzută este atribuită instabilității politice și economice în contextul în care Franța se confruntă cu dificultăți majore în adoptarea bugetului pentru anul viitor.

Francezii tind să îl judece pe Emmanuel Macron prin prisma problemelor interne, cum ar fi costul vieții din Franța și austeritatea, și ignoră pozițiile sale în politica externă, cu toate că Macron încearcă să compenseze pe plan intern prin pozițiile pe care le ia în privința politicii externe.

În același timp, șeful executivului se bucură de o popularitate mai crescută. Deși guvernul se confruntă cu presiuni, Premierul Sébastien Lecornu menține o cotă de încredere mai ridicată, de 34%.

Politicienii din opoziție se bucură de cea mai mare încredere

Politicienii din opoziție se bucură de cele mai mari cote de încredere. Liderul partidului Rassemblement National de extremă dreapta, Jordan Bardella, înregistrează cea mai mare cotă de opinii favorabile din clasa politică franceză, cu 42%. Poziția de pe locul doi este ocupată de Marine Le Pen, cu o cotă de încredere din partea francezilor de 39%.

Locul trei este ocupat de Marion Maréchal, cu 30%, o politiciană franceză de extremă-dreapta, care în prezent este membră a Parlamentului European (MEP) și președinte a partidului Identité Libertés. Ea provine din familia Le Pen, fiind nepoata fondatorului Frontului Național, Jean-Marie Le Pen, și a actualei lidere a Rassemblement National, Marine Le Pen.

Recomandările autorului: