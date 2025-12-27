Prima pagină » Actualitate » Sârbii nu prea mai vor să adere la Uniunea Europeană, după ce în urmă cu 15 ani sprijinul era de 70%. Ce arată rezultatele celui mai recent sondaj

27 dec. 2025, 23:15, Actualitate
Sursa foto: Profimedia

Sprijinul populaţiei Serbiei pentru aderarea ţării la Uniunea Europeană este în scădere, la patru ani de la deschiderea negocierilor de aderare. Acum, doar puţin peste o treime dintre sârbi mai susţin intrarea ţării lor în blocul comunitar, conform rezultatelor celui mai recent sondaj, prezentat sâmbătă de Tanjug și citat de Agerpres.

Sondajul, realizat de portalul Suvremena politika, arată că 35,8% dintre sârbi ar vota pentru aderarea la UE dacă săptămâna viitoare ar avea loc un referendum, în timp ce 33% ar vota împreună.

Sprijinul este mai ridicat în rândul electoratului tânăr, în timp ce 22,4% din sârbi sunt indecişi.

Sondajul de opinie, realizat în perioada 3-11 decembrie pe un eşantion reprezentativ de 1.000 de persoane, arată că opoziţia cea mai redusă faţă de aderarea la UE (18,7%) este în rândul categoriei de vârstă 18-29 de ani, iar dintre persoanele cu vârste peste 70 de ani doar 20% sprijină intrarea ţării lor în Uniunea Europeană.

În urmă cu 15 ani, aproximativ 70% dintre sârbi sprijineau aderarea ţării lor la UE, proporţia rămânând peste 50% timp de mulţi ani. Ea era de 57% în august 2022 şi a scăzut la 43% în decembrie acelaşi an.

