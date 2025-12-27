Prima pagină » Știri externe » „Armata altfel”. Marea Britanie propune tinerilor sub 25 de ani un program de un an pentru a experimenta serviciul militar

„Armata altfel”. Marea Britanie propune tinerilor sub 25 de ani un program de un an pentru a experimenta serviciul militar

27 dec. 2025, 22:06, Știri externe
„Armata altfel”. Marea Britanie propune tinerilor sub 25 de ani un program de un an pentru a experimenta serviciul militar

Ministerul Apărării din Marea Britanie a anunțat lansarea unui program de instruire militară voluntară și plătită, sub forma unui „an sabatic”, destinat tinerilor sub 25 de ani. Primele recrutări vor avea loc la începutul anului 2026 pentru un grup pilot de aproximativ 150 de persoane, unde tinerilor li se va oferi un an de experiență plătită în instituțiile Forțelor Armate: în Armata Regală, Marina Regală și Forțele Aeriene Regale.

Programul, care va debuta în luna martie, le va oferi tinerilor cursuri de formare profesională, menite să le îmbunătățească abilitățile pentru a avea succes în viața civilă sau militară. Programul va dota persoanele care nu sunt sigure de direcția lor profesională cu abilități de rezolvare a problemelor, lucru în echipă și leadership, oferind totodată oportunități unice, inclusiv participarea la o instruire de bază sau experimentarea vieții pe mare.

„Aceasta este o nouă eră pentru Apărare, iar asta înseamnă deschiderea de noi oportunități pentru tineri de a experimenta și de a învăța de la Forțele noastre Armate”, a declarat secretaru Apărării, John Healey.

Tot mai multe state europene au deficit de personal în armată

Statele europene depun eforturi intense pentru a atrage tinerii în rândurile armatei, ca răspuns la climatul de securitate tensionat din Europa. Abordările variază de la serviciul militar voluntar plătit și pe termen scurt până la reintroducerea sau consolidarea serviciului militar obligatoriu, cu scopul de a-și crește efectivele militare și rezervele.

Multe țări, care au renunțat la serviciul militar obligatoriu în urmă cu decenii, se concentrează acum pe atragerea tinerilor în armată prin oferte atractive, care includ beneficii financiare și formare de competențe utile în viața civilă.

Pe lângă programul lansat de Marea Britanie, Franța a introdus un serviciu militar voluntar plătit, de 10 luni, pentru tinerii de 18-19 ani, cu scopul de a ajunge la 50.000 de participanți anual până în 2035. Belgia a trimis scrisori către toți tinerii de 17 ani pentru a-i invita la un serviciu militar voluntar de un an, cu o plată de aproximativ 2.000 de euro pe lună, care va începe în 2026.

Germania a agreat în ultima perioadă o nouă schemă de serviciu militar voluntar cu salarii mai mari și beneficii îmbunătățite, deși menține opțiunea unei mobilizări obligatorii dacă obiectivele de recrutare nu sunt atinse.

Recomandările autorului:

După săptămâni de lupte sângeroase, Thailanda şi Cambodgia au semnat un armistiţiu

Trump, mai popular decât Macron chiar la francez acasă. Presa din Franța l-a menționat pe președintele american de mai multe ori. Ce loc ocupă Putin

Rusia trimite rachete hipersonice Oreșnik în Belarus, pentru prima dată de la finalul Războiului Rece. Scutul de la Deveselu e printre țintele vizate

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Cu o zi înainte de întâlnirea Trump – Zelenski, Putin susține că interesul Rusiei pentru retragerea trupelor lui Zelenski este „zero”
20:57
Cu o zi înainte de întâlnirea Trump – Zelenski, Putin susține că interesul Rusiei pentru retragerea trupelor lui Zelenski este „zero”
EXTERNE Polonia investește 2 miliarde de euro în sisteme anti-drone la granița estică, pe fondul amenințărilor Rusiei
20:13
Polonia investește 2 miliarde de euro în sisteme anti-drone la granița estică, pe fondul amenințărilor Rusiei
DEZVĂLUIRI Președintele Iranului acuză că SUA, Israelul și Europa desfășoară un „război total” împotriva Teheranului
20:10
Președintele Iranului acuză că SUA, Israelul și Europa desfășoară un „război total” împotriva Teheranului
ULTIMA ORĂ Taiwanul a fost lovit de un cutremur major cu magnitudinea de 7, la doar câteva zile după unul similar, de 6,1
17:58
Taiwanul a fost lovit de un cutremur major cu magnitudinea de 7, la doar câteva zile după unul similar, de 6,1
EXTERNE Donald Trump cere publicarea numelor democraților din dosarele Epstein. „Publicați-le numele și faceți-i de râs”
17:40
Donald Trump cere publicarea numelor democraților din dosarele Epstein. „Publicați-le numele și faceți-i de râs”
VIDEO Mașini mistuite de flăcări la un showroom Renault, în apropiere de Kiev, după un bombardament rusesc cu drone
17:28
Mașini mistuite de flăcări la un showroom Renault, în apropiere de Kiev, după un bombardament rusesc cu drone
Mediafax
Avarie în Capitală: Mii de bucureșteni, fără apă și căldură. Când se va relua livrarea agentului termic
Digi24
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a murit pe front, luptând pentru Kiev
Cancan.ro
Ramona Olaru, ATAC virulent la Alex Bodi după ce a făcut destăinuiri despre trecutul ei! Vedeta Antenei 1 pune tunurile pe el: 'Ne vedem la București și...
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Adevarul
„De banii cheltuiți aici într-o săptămână stai o lună în Raiul din Bali”. Prețurile exagerate i-au alungat pe români din Valea Prahovei
Mediafax
Doi copii din Vaslui, găsiți morți după ce s-au înecat în acumularea Tăcuta
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior am obținut și acest drept”
Cancan.ro
Ce interdicție a avut Mirabela Grădinaru în prima lună de președinție a lui Nicușor Dan. Fiica celor doi a pătimit cel mai mult
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Descopera.ro
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
De ce aproximativ 90% dintre oameni raportează schimbări de personalitate după transplant?
FLASH NEWS Ce a făcut-o pe Mirabela Grădinaru să plângă într-o emisiune TV: „Care a fost cel mai dur moment din viața dumneavoastră?”
22:48
Ce a făcut-o pe Mirabela Grădinaru să plângă într-o emisiune TV: „Care a fost cel mai dur moment din viața dumneavoastră?”
FLASH NEWS „Mă gândeam să renunț la visul de a fi profesor”. Care a fost primul job al Mirabelei Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan
21:54
„Mă gândeam să renunț la visul de a fi profesor”. Care a fost primul job al Mirabelei Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan
MESAJ Oana Țoiu, după atacurile Rusiei asupra Kievului: „În timp ce liderii SUA, UE și ai Ucrainei lucrează pentru pace, Moscova răspunde prin a ucide”
21:49
Oana Țoiu, după atacurile Rusiei asupra Kievului: „În timp ce liderii SUA, UE și ai Ucrainei lucrează pentru pace, Moscova răspunde prin a ucide”
FLASH NEWS Mihaela Grădinaru răspunde dacă i-a cerut Nicușor Dan mâna
21:37
Mihaela Grădinaru răspunde dacă i-a cerut Nicușor Dan mâna
FLASH NEWS „Mi-aduc aminte foarte bine seara în care ne-am întâlnit”. Cum s-au cunoscut Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru. A cucerit-o părul lui creț
21:30
„Mi-aduc aminte foarte bine seara în care ne-am întâlnit”. Cum s-au cunoscut Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru. A cucerit-o părul lui creț
CAZ UMANITAR Doi pacienți cu arsuri au fost transportați de la Bacău la un spital din Bruxelles, cu o aeronavă Spartan a Forțelor Aeriene Române
20:45
Doi pacienți cu arsuri au fost transportați de la Bacău la un spital din Bruxelles, cu o aeronavă Spartan a Forțelor Aeriene Române

Cele mai noi