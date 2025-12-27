„Armata altfel”. Marea Britanie propune tinerilor sub 25 de ani un program de un an pentru a experimenta serviciul militar

Ministerul Apărării din Marea Britanie a anunțat lansarea unui program de instruire militară voluntară și plătită, sub forma unui „an sabatic”, destinat tinerilor sub 25 de ani. Primele recrutări vor avea loc la începutul anului 2026 pentru un grup pilot de aproximativ 150 de persoane, unde tinerilor li se va oferi un an de experiență plătită în instituțiile Forțelor Armate: în Armata Regală, Marina Regală și Forțele Aeriene Regale.

Programul, care va debuta în luna martie, le va oferi tinerilor cursuri de formare profesională, menite să le îmbunătățească abilitățile pentru a avea succes în viața civilă sau militară. Programul va dota persoanele care nu sunt sigure de direcția lor profesională cu abilități de rezolvare a problemelor, lucru în echipă și leadership, oferind totodată oportunități unice, inclusiv participarea la o instruire de bază sau experimentarea vieții pe mare.

„Aceasta este o nouă eră pentru Apărare, iar asta înseamnă deschiderea de noi oportunități pentru tineri de a experimenta și de a învăța de la Forțele noastre Armate”, a declarat secretaru Apărării, John Healey.

Tot mai multe state europene au deficit de personal în armată

Statele europene depun eforturi intense pentru a atrage tinerii în rândurile armatei, ca răspuns la climatul de securitate tensionat din Europa. Abordările variază de la serviciul militar voluntar plătit și pe termen scurt până la reintroducerea sau consolidarea serviciului militar obligatoriu, cu scopul de a-și crește efectivele militare și rezervele.

Multe țări, care au renunțat la serviciul militar obligatoriu în urmă cu decenii, se concentrează acum pe atragerea tinerilor în armată prin oferte atractive, care includ beneficii financiare și formare de competențe utile în viața civilă.

Pe lângă programul lansat de Marea Britanie, Franța a introdus un serviciu militar voluntar plătit, de 10 luni, pentru tinerii de 18-19 ani, cu scopul de a ajunge la 50.000 de participanți anual până în 2035. Belgia a trimis scrisori către toți tinerii de 17 ani pentru a-i invita la un serviciu militar voluntar de un an, cu o plată de aproximativ 2.000 de euro pe lună, care va începe în 2026.

Germania a agreat în ultima perioadă o nouă schemă de serviciu militar voluntar cu salarii mai mari și beneficii îmbunătățite, deși menține opțiunea unei mobilizări obligatorii dacă obiectivele de recrutare nu sunt atinse.

Recomandările autorului: