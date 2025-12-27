Prima pagină » Actualitate » Ce a făcut-o pe Mirabela Grădinaru să plângă într-o emisiune TV: „Care a fost cel mai dur moment din viața dumneavoastră?”

Ce a făcut-o pe Mirabela Grădinaru să plângă într-o emisiune TV: „Care a fost cel mai dur moment din viața dumneavoastră?”

27 dec. 2025, 22:48, Actualitate
Mirabela Grădinaru / FOTO - Captură video: Digi 24

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a vorbit – la o emisiune de la Digi 24 – despre cel mai frumos moment din viața sa, dar și despre cel mai trist. Cât privește cele mai fericite clipe…

„Bineînțeles când s-au născut copiii, dar când Aheea a ridicat mâna după o jucărie a fost un alt moment foarte emoționat din viața mea și din viața noastră, de fapt, că eram împreună cu Nicușor și țin minte că amândoi am început să plângem. Aheea… fiind născută prematur și urmărindu-i fiecare gest, evoluție, și încercând să nu ratăm absolut nimic”, a povestit Mirabela Grădinaru, în timp ce pe fața sa au apărut lacrimi „de bucurie și recunoștință”, după cum a precizat ea.

Apoi, dialogul a continuat cu o întrebare mult mai grea: „Care a fost cel mai dur moment din viața dumneavoastră?”.

„A fost momentul în care am ajuns într-un spital din Vaslui și tatăl meu era în comă și n-am putut să fac absolut nimic pentru a-l salva”, a afirmat Mirabela Grădinaru, moment în care lacrimile au reapărut.

Discuția s-a încheiat cu o amintire foarte dragă ei, cu tatăl său, o ultimă amintire care a bucurat-o nespus avându-l în preajmă.

„După ce terminat am facultatea, i-am invitat pe părinții mei în București, stăteam într-o mansardă pe lângă Parcul Carol, au venit și au petrecut câteva zile cu mine. Și pe tata l-am dus la Facultatea de Construcții, acolo unde terminase studiile, și am mâncat împreună la o cantină din zonă și am depănat amintiri. Tata îmi spunea Bella”, a mai explicat partenera de viață a președintelui României, Nicușor Dan.

Mirabela Grădinaru / FOTO – Captură video: Digi 24

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS „Mă gândeam să renunț la visul de a fi profesor”. Care a fost primul job al Mirabelei Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan
21:54
„Mă gândeam să renunț la visul de a fi profesor”. Care a fost primul job al Mirabelei Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan
MESAJ Oana Țoiu, după atacurile Rusiei asupra Kievului: „În timp ce liderii SUA, UE și ai Ucrainei lucrează pentru pace, Moscova răspunde prin a ucide”
21:49
Oana Țoiu, după atacurile Rusiei asupra Kievului: „În timp ce liderii SUA, UE și ai Ucrainei lucrează pentru pace, Moscova răspunde prin a ucide”
FLASH NEWS Mihaela Grădinaru răspunde dacă i-a cerut Nicușor Dan mâna
21:37
Mihaela Grădinaru răspunde dacă i-a cerut Nicușor Dan mâna
FLASH NEWS „Mi-aduc aminte foarte bine seara în care ne-am întâlnit”. Cum s-au cunoscut Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru. A cucerit-o părul lui creț
21:30
„Mi-aduc aminte foarte bine seara în care ne-am întâlnit”. Cum s-au cunoscut Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru. A cucerit-o părul lui creț
CAZ UMANITAR Doi pacienți cu arsuri au fost transportați de la Bacău la un spital din Bruxelles, cu o aeronavă Spartan a Forțelor Aeriene Române
20:45
Doi pacienți cu arsuri au fost transportați de la Bacău la un spital din Bruxelles, cu o aeronavă Spartan a Forțelor Aeriene Române
Presa maghiară face recensământul investițiilor care au plecat din România în 2025, dar rămân pe picioare în țara vecină. „Operează fără probleme în Ungaria”
19:53
Presa maghiară face recensământul investițiilor care au plecat din România în 2025, dar rămân pe picioare în țara vecină. „Operează fără probleme în Ungaria”
Mediafax
Avarie în Capitală: Mii de bucureșteni, fără apă și căldură. Când se va relua livrarea agentului termic
Digi24
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a murit pe front, luptând pentru Kiev
Cancan.ro
Ramona Olaru, ATAC virulent la Alex Bodi după ce a făcut destăinuiri despre trecutul ei! Vedeta Antenei 1 pune tunurile pe el: 'Ne vedem la București și...
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Adevarul
„De banii cheltuiți aici într-o săptămână stai o lună în Raiul din Bali”. Prețurile exagerate i-au alungat pe români din Valea Prahovei
Mediafax
Doi copii din Vaslui, găsiți morți după ce s-au înecat în acumularea Tăcuta
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior am obținut și acest drept”
Cancan.ro
Ce interdicție a avut Mirabela Grădinaru în prima lună de președinție a lui Nicușor Dan. Fiica celor doi a pătimit cel mai mult
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Descopera.ro
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
De ce aproximativ 90% dintre oameni raportează schimbări de personalitate după transplant?
EXTERNE „Armata altfel”. Marea Britanie propune tinerilor sub 25 de ani un program de un an pentru a experimenta serviciul militar
22:06
„Armata altfel”. Marea Britanie propune tinerilor sub 25 de ani un program de un an pentru a experimenta serviciul militar
FLASH NEWS Cu o zi înainte de întâlnirea Trump – Zelenski, Putin susține că interesul Rusiei pentru retragerea trupelor lui Zelenski este „zero”
20:57
Cu o zi înainte de întâlnirea Trump – Zelenski, Putin susține că interesul Rusiei pentru retragerea trupelor lui Zelenski este „zero”
EXTERNE Polonia investește 2 miliarde de euro în sisteme anti-drone la granița estică, pe fondul amenințărilor Rusiei
20:13
Polonia investește 2 miliarde de euro în sisteme anti-drone la granița estică, pe fondul amenințărilor Rusiei
DEZVĂLUIRI Președintele Iranului acuză că SUA, Israelul și Europa desfășoară un „război total” împotriva Teheranului
20:10
Președintele Iranului acuză că SUA, Israelul și Europa desfășoară un „război total” împotriva Teheranului
EXCLUSIV DIICOT declanșează urmărirea penală in rem după perchezițiile la TINMAR, iar DNA intră pe fir în scandalul „ANRE vs. băieții deștepți din Energie”, după ce instanța a anulat o amendă de 100 milioane lei
20:00
DIICOT declanșează urmărirea penală in rem după perchezițiile la TINMAR, iar DNA intră pe fir în scandalul „ANRE vs. băieții deștepți din Energie”, după ce instanța a anulat o amendă de 100 milioane lei
JUSTIȚIE Toni Neacșu, în ajunul deciziei CCR pe legea pensiilor magistraților. „Haos legislativ”. Avocatul explică în ce condiții ar intra în vigoare proiectul care l-ar putea costa scaunul pe Bolojan
19:48
Toni Neacșu, în ajunul deciziei CCR pe legea pensiilor magistraților. „Haos legislativ”. Avocatul explică în ce condiții ar intra în vigoare proiectul care l-ar putea costa scaunul pe Bolojan

Cele mai noi