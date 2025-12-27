Ce a făcut-o pe Mirabela Grădinaru să plângă într-o emisiune TV: „Care a fost cel mai dur moment din viața dumneavoastră?”

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a vorbit – la o emisiune de la Digi 24 – despre cel mai frumos moment din viața sa, dar și despre cel mai trist. Cât privește cele mai fericite clipe…

„Bineînțeles când s-au născut copiii, dar când Aheea a ridicat mâna după o jucărie a fost un alt moment foarte emoționat din viața mea și din viața noastră, de fapt, că eram împreună cu Nicușor și țin minte că amândoi am început să plângem. Aheea… fiind născută prematur și urmărindu-i fiecare gest, evoluție, și încercând să nu ratăm absolut nimic”, a povestit Mirabela Grădinaru, în timp ce pe fața sa au apărut lacrimi „de bucurie și recunoștință”, după cum a precizat ea.

Apoi, dialogul a continuat cu o întrebare mult mai grea: „Care a fost cel mai dur moment din viața dumneavoastră?”.

„A fost momentul în care am ajuns într-un spital din Vaslui și tatăl meu era în comă și n-am putut să fac absolut nimic pentru a-l salva”, a afirmat Mirabela Grădinaru, moment în care lacrimile au reapărut.

Discuția s-a încheiat cu o amintire foarte dragă ei, cu tatăl său, o ultimă amintire care a bucurat-o nespus avându-l în preajmă.