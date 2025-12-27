„Mă gândeam să renunț la visul de a fi profesor”. Care a fost primul job al Mirabelei Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan

Mirabela Grădinaru a vorbit despre primul ei loc de muncă și despre perioada dificilă din punct de vedere financiar din timpul facultății. Aceasta a povestit că a început să lucreze în anul doi de facultate la un call center pentru a se putea întreține.

„Primul job a fost în anul doi de facultate. Am avut un job part-time într-un call center. Părinții mi-au spus că dacă mă duc la București la facultate nu mă vor putea susține financiar. Mergeam cu trenul acasă. Uneori nu aveam bani de accelerat și mergeam cu personalul. La call center lucram în timpul weekendurilor.”

