BANC | Bulă, sergentul și cei 500 lei

10 dec. 2025, 16:07, Diverse
Gândul.ro vă propune un banc care vine în ajutorul dumneavoastră pentru un moment de destindere după o zi grea de muncă. Personajul principal este Bulă în poziția de soldat.

Sergentul îi spune lui Bulă:

– Soldat, îmi poți împrumuta 500 de lei până luni?

– Sigur, prietene.

– Bulă, te adresezi unui superior, deci am să repet: Soldat, îmi poți împrumuta 500 de lei până luni?

– N-am, să trăiți!

Polițistul de la Rutieră și salata cu oțet

-Ați băut?…întreabă polițistul.

-Nu, am mâncat salată cu oțet.

Cu mașina pe un drum de țară

Un tip merge cu mașina pe un drum de țară. La un moment dat dă de o apă, pe care trebuie să o traverseze. Vede un cioban:
-Bună ziua! Se poate trece? Apa-i adâncă?
-Se poate! Apa e mică.
Bulă, dacă nu ai bea atât, ai fi ajuns sigur caporal sau chiar sergent

– Ascultă la mine, soldat Bulă! Dacă n-ai bea atât, ai fi ajuns sigur caporal sau chiar sergent.

Bulă și florăreasa

Bulă intră într-o florărie. Florăreasa îl vede și îl întreabă:
– Doriți ceva anume, domnule Bulă?
– Da! Aș vrea un trandafir roșu cu petale abia deschise, cu trei frunze și tulpină de 30 de centimetri.
Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forței de Muncă

Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forței de Muncă
– Bună ziua, vreau și eu un loc de muncă.
– Avem ceva foarte bine plătit, dar e mult de lucru.
– Nu, mulțumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură.
