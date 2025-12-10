BANC | Bulă, sergentul și cei 500 lei

Polițistul de la Rutieră și salata cu oțet -Ați băut?…întreabă polițistul. -Nu, am mâncat salată cu oțet. -Păi câtă salată? Vezi continuarea aici… Cu mașina pe un drum de țară Un tip merge cu mașina pe un drum de țară. La un moment dat dă de o apă, pe care trebuie să o traverseze. Vede un cioban: -Bună ziua! Se poate trece? Apa-i adâncă? -Se poate! Apa e mică. Vezi continuarea aici… Dă tipul să treacă, dar se scufundă. De abia reușește să scape cu viață. De ce mi-ai spus că e mică apa? Puteai să mă omori.

Bulă, dacă nu ai bea atât, ai fi ajuns sigur caporal sau chiar sergent

– Ascultă la mine, soldat Bulă! Dacă n-ai bea atât, ai fi ajuns sigur caporal sau chiar sergent.

Nu îmi pasă.

Bulă și florăreasa

Bulă intră într-o florărie. Florăreasa îl vede și îl întreabă:

– Doriți ceva anume, domnule Bulă?

– Da! Aș vrea un trandafir roșu cu petale abia deschise, cu trei frunze și tulpină de 30 de centimetri.

Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forței de Muncă

– Bună ziua, vreau și eu un loc de muncă.

– Avem ceva foarte bine plătit, dar e mult de lucru.

– Nu, mulțumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură.

– Atunci, avem un loc în care nu prea aveți de muncă, dar e prost plătit.

