BANC | Bulă, sergentul și cei 500 lei

Mediafax
Gândul.ro vă propune un banc care vine în ajutorul dumneavoastră pentru un moment de destindere după o zi grea de muncă. Personajul principal este Bulă în poziția de soldat.
Sergentul îi spune lui Bulă:
– Soldat, îmi poți împrumuta 500 de lei până luni?
– Sigur, prietene.
– Bulă, te adresezi unui superior, deci am să repet: Soldat, îmi poți împrumuta 500 de lei până luni?
– N-am, să trăiți!
-Ați băut?…întreabă polițistul.
-Nu, am mâncat salată cu oțet.
-Păi câtă salată?