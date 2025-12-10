Prima pagină » Actualitate » Război total în justiție, după documentarul Recorder. Curtea de Apel București lansează acuzații dure la adresa unui judecător prezent în dezvăluirea de presă

Război total în justiție, după documentarul Recorder. Curtea de Apel București lansează acuzații dure la adresa unui judecător prezent în dezvăluirea de presă

10 dec. 2025, 19:04, Actualitate
Război total în justiție, după documentarul Recorder. Curtea de Apel București lansează acuzații dure la adresa unui judecător prezent în dezvăluirea de presă

Curtea de Apel București a transmis o reacție dură, după publicarea documentarului jurnaliștilor Recorder, calificând drept „denigratoare și fără acoperire faptică” afirmațiile judecătorului Ionel Laurențiu Beșu, magistratul care a apărut în materialul publicat. În comunicatul de presă de trei pagini – transmis miercuri de Curtea de Apel – sunt atașate și câteva articole de presă de anul trecut, CAB lăsând să se înțeleagă că  judecătorul Beșu ar fi agent acoperit. Mai mult, CAB cere public ca acesta să-și clarifice urgent statutul.

„Inspecția Judiciară, CSM, CSAT și CNSAS să clarifice aspectele ce planează asupra elementelor acestui caz”

„Care este statutul său real? Vorbim despre un traseu profesional care include etape sensibile ce necesită clarificare publică”, cer reprezentanții Curții de Apel București.

Oficialii CAB susțin că această situație afectează actul de justiției și solicită ca „afirmaţiile judecătorului impun ca Inspecția Judiciară, CSM, CSAT și CNSAS să clarifice aspectele ce planează asupra tuturor elementelor acestui caz, sens în care vom adresa solicitări corespunzătoare.”

„Justiția nu poate fi apărată prin minciună, independența ei nu poate fi invocată de cei care o subminează”

„Afirmațiile publice ale unui judecător, Beşu Ionel Laurenţiu, sunt grav denaturate și contrazise de documente oficiale și de proceduri legale clare. Faptele arată că delegarea sa nu a fost prelungită din raţiuni exclusiv de ordin profesional, iar încercarea de a rescrie ulterior această realitate reprezintă o mistificare periculoasă a adevărului.

Mai grav, acuzațiile lansate ignoră incompatibilități fundamentale reglementate expres de lege și ridică semne serioase de întrebare cu privire la parcursul profesional anterior, contextul și finalitatea demersului public declanșat. Independența justiției nu poate fi transformată într-un paravan pentru agende personale și nici într-un instrument de intimidare instituțională.

Cazul domnului judecător nu este despre curaj, ci despre rescrierea convenabilă a unor fapte clare și despre folosirea spațiului public pentru a pune presiune pe instituții. Justiția nu se apără prin insinuări și nici prin scenarii construite strategic, ci prin adevăr și proceduri legale.”

„Vorbim despre un traseu profesional care include etape sensibile ce necesită clarificare publică”

„Potrivit unor informaţii care au exprimat îngrijorare în spaţiul media faţă de trecutul profesional al judecătorului Beşu, se reţine că acesta a activat anterior timp de 5 ani ca ”ofiţer la doi şi-un sfert” sau „SIPI” (a se vedea articolele publicate). 

Dispoziţiile art. 228 din Legea 303/2022 privind statutul magistraților prevăd că niciun magistrat nu are voie să fie — sau să fi fost agent de informații (operativ, acoperit, informator, colaborator) sub nicio formă. Având în vedere tipul de acţiune în care este implicat (de compromitere, cu intenţie, a unor lideri şi activităţi judiciare legale) este necesar ca, neîntârziat, să fie clarificate următoarele aspecte:

Care este statutul său real?

Vorbim despre un traseu profesional care include etape sensibile ce necesită clarificare publică. Este legitim ca judecătorii şi opinia publică să primească răspunsuri privind:

în ce calitate a acționat în diverse perioade ale carierei sale,

– care au fost atribuțiile reale,

– ce roluri a avut şi are în raport cu alte instituții ale statului,

– dacă mai există astfel de raporturi în prezent,

și, mai ales, dacă există vreo incompatibilitate sau vreo zonă neexplicată între statutul său și poziția actuală.

  • Aceasta nu este o acuzație, ci o cerință fundamentală de transparență într-un stat de drept. Oricine ocupă o funcție judiciară are obligația de a-și clarifica integral parcursul profesional, pentru a nu lăsa loc de confuzii, speculații sau dubii privind misiunea, rolul sau eventualele influențe din perioade anterioare. Tocmai de aceea, înainte de orice conexiune cu demersul său actual, avem obligația instituțională să analizăm, să verificăm și să documentăm public un astfel de caz.
  • În contextul interdicţiilor prevăzute de Legea 303/2022, este necesar ca, fără întârziere şi fără echivoc, să fie clarificate, pe de o parte, compatibilitatea dintre statutul său anterior și cerințele legale privind incompatibilitatea cu activităţi în subordinea sau slujba serviciilor de informații, iar pe de altă parte riscurile ce decurg din exercitarea pe perioade întregi din parcursul profesional a unor activităţi asupra cărora poate plana un dubiu legitim privind componenta de independenţă specifică funcţiei de judecător.
  • Prin natura și consecințele sale, această situație generează o afectare majoră a bunei funcționări a actului de justiție. Gravitatea afirmaţiilor judecătorului impun ca Inspecția Judiciară, CSM, CSAT și CNSAS să clarifice aspectele ce planează asupra tuturor elementelor acestui caz, sens în care vom adresa solicitări corespunzătoare”, se precizează în comunicatul transmis de CAB.

„Justiția nu este captivă, dar devine vulnerabilă atunci când minciuna este prezentată drept curaj”

Curtea de Apel București mai susține că delegarea judecătorului Beșu nu a fost prelungită din raţiuni exclusiv de ordin profesional și că de fapt acesta încearcă „o mistificare periculoasă a adevărului.”

„Independența justiției nu poate fi transformată într-un paravan pentru agende personale și nici într-un instrument de intimidare instituțională. Justiția nu este captivă, dar devine vulnerabilă atunci când minciuna este prezentată drept curaj, iar suspiciunea organizată este ambalată ca avertisment public.

Orice verificare trebuie făcută de instituțiile abilitate, pe bază de probe și proceduri, nu prin presiune mediatică și narațiuni manipulative. Acesta este singurul drum compatibil cu statul de drept. Cazul domnului judecător nu este despre curaj, ci despre rescrierea convenabilă a unor fapte clare și despre folosirea spațiului public pentru a pune presiune pe instituții. Justiția nu se apără prin insinuări și nici prin scenarii construite strategic, ci prin adevăr și proceduri legale”, se arată în comunicatul CAB. (Comunicatul  CAB INTEGRAL)

Protest la sediul Consiliului Superior al Magistraturii după ancheta Recorder

Un protest “pentru o justiție independentă” este anunțat miercuri seara, în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii din București, începând cu ora 19,00.

Reamintim că portalul de investigații Recorder.ro a publicat marți seara un documentar elocvent despre situația Justiției din România, cu o zi înainte ca Curtea Constituțională să ia o decizie privind legea pensiilor de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea.

Recorder pare că i-a ridicat mingea la fileu lui Nicușor Dan pe terenul justiției

Președintele Nicușor Dan a reacționat la materialul Recorder despre corupția din interiorul sistemului de justiție. Liderul de la Cotroceni a precizat că situația prezentată în investigația jurnaliștilor va fi analizată, iar vinovații vor fi pedepsiți tot de sistemul de justiție. (Materialul integral AICI)

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Rodica Stănoiu, captiva iubitului mai tânăr cu o jumătate de secol? „Se opera excesiv pentru a fi pe placul lui/Era să moară pe masa de operație”
18:44
Rodica Stănoiu, captiva iubitului mai tânăr cu o jumătate de secol? „Se opera excesiv pentru a fi pe placul lui/Era să moară pe masa de operație”
Gala Mari Sportivi ProSport 2025 | Constantin Popovici, premiat pentru medalia de bronz obținută la Campionatele Mondiale de Natație
17:10
Gala Mari Sportivi ProSport 2025 | Constantin Popovici, premiat pentru medalia de bronz obținută la Campionatele Mondiale de Natație
EXCLUSIV O nouă apariție a judecătoarei Iulia Scântei. De la celebra pălărie galbenă, a trecut la un alt accesoriu, de data aceasta purtat la piept
16:31
O nouă apariție a judecătoarei Iulia Scântei. De la celebra pălărie galbenă, a trecut la un alt accesoriu, de data aceasta purtat la piept
Mediafax
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Prosport.ro
Imaginile momentului cu Cristina Neagu după ce a plecat din România. Vacanță de vis în Hawaii
Adevarul
Mesajul dur al unui profesor de Drept: Dacă un neurochirurg de 65 de ani poate opera, și un judecător poate pronunța divorțuri
Mediafax
Impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun. Cum ne influențează neuromarketingul și ce spun specialiștii
Click
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
Digi24
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi DESHUMATĂ?! Detalii tulburătoare despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Premieră științifică: Astronomii au surprins o gaură neagră bizară într-un moment critic
JUSTIȚIE Mai multe ONG-uri din zona „Rezist” au organizat un protest în fața Consiliului Suprem al Magistraturii
19:44
Mai multe ONG-uri din zona „Rezist” au organizat un protest în fața Consiliului Suprem al Magistraturii
METEO Prognoza meteo pentru data de 11 decembrie 2025. Vreme mohorâtă până la finalul săptămânii, ceață, ploi și burniță
19:43
Prognoza meteo pentru data de 11 decembrie 2025. Vreme mohorâtă până la finalul săptămânii, ceață, ploi și burniță
POLITICĂ Parlamentul maghiar dominat de partidul lui Orban adoptă o lege care îngreunează demiterea președintelui. Opoziția face acuzații
19:33
Parlamentul maghiar dominat de partidul lui Orban adoptă o lege care îngreunează demiterea președintelui. Opoziția face acuzații
ULTIMA ORĂ Anunțul lui Bolojan dă fiori. Pensionarii și profesorii își pot lua „adio” de la majorarea veniturilor. Abia în 2027 se va relansa economia
19:19
Anunțul lui Bolojan dă fiori. Pensionarii și profesorii își pot lua „adio” de la majorarea veniturilor. Abia în 2027 se va relansa economia
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan spune că economia României poate fi stimulată prin absorbția fondurilor europene. „Avem 10 miliarde de euro de absorbit doar din PNRR”
19:15
Ilie Bolojan spune că economia României poate fi stimulată prin absorbția fondurilor europene. „Avem 10 miliarde de euro de absorbit doar din PNRR”
AI AFLAT! Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
19:04
Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache

Cele mai noi