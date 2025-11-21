Bancul de vineri | Soțul, soția și ouăle-ochiuri

Gândul.ro vine cu o porție de râs cu un banc. Discuția amuzantă dintre un soț și soția lui.
Într-o dimineață soția pregătea micu-dejun. În momentul în care se pregătea să prăjească ouăle, soțul intră în bucătărie, țipând:
-Oh, nu, nu, nu…Nu le arde! Fii atentă, le vei arde! Încât! Încet! Întoarce-le ușor! Încet! Încet! O Dumnezeule! Pune sarea! Întotdeauna uiți să pui sare! Mai pune! Întoarce-le acum! Încet! Oh Dumnezeule! Sare, sare, sare! Prea mult!!
Confuză, soția îl întreabă:
-Ce dracu e cu tine?!?
Soțul răspunde:
-Am vrut să știi cum e să te ascult, atunci când conduc!!!
