BANC | Bula și noua lui secretară

Avea Bula o secretară nouă, bună de tot. După câteva zile de tatonare, își face curaj și o cheamă la el în birou.

– Dacă-ți dau 100 de euro, îți dai bluza jos?

– Da, șefu’!

Ia secretara banii și pe loc își dă jos bluza. Văzând că are succes, Bulă plusează:

– Dar dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?

– Sigur, șefu’!

Și imediat își dă fusta jos. Prinzând curaj, Bulă își încearcă norocul:

– Pentru 500 de euro, îți dai și bikinii jos?

Fără să-i mai răspundă, secretara ia banii și își dă bikinii jos. Atunci Bula, amețit de succes, îi pune marea întrebare:

– Și cât vrei pentru o partidă, aici, pe biroul meu?

– 100 de lei, șefu’, cât îmi dau toți colegii.

Recomandarea autorului: BANC | Bulă și florăreasa