Olga Borșcevschi
27 dec. 2025, 20:57, Știri externe
Cu o zi înainte de întâlnirea Trump – Zelenski, Putin susține că interesul Rusiei pentru retragerea trupelor lui Zelenski este „zero”

„Partea rusă a vorbit încă de la început despre necesitatea retragerii trupelor ucrainene din sud-est. Nu s-ar fi luat nicio măsură, dacă Rusia ar fi fost ascultată”, a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cadrul unei vizite la unul dintre punctele forțelor de comandă.

El a menționat că și în Occident au apărut „oameni inteligenți, care recomandă autorităților de la Kiev să accepte condiții decente pentru încheierea conflictului și care oferă condiții de bază bune pentru asigurarea securității Ucrainei pe termen lung, condiții pentru restabilirea relațiilor cu Federația Rusă și redresarea economiei Ucrainei”.

Putin a continuat: „Dar vedem că și astăzi, din păcate, liderii regimului de la Kiev nu se grăbesc să rezolve acest conflict prin mijloace pașnice.”

Interesul Rusiei pentru retragerea forțelor ucrainene de pe teritoriile pe care le ocupă în prezent se reduce acum la zero, a declarat Putin.

Având în vedere ritmul desfășurării „operațiunii militare speciale”, dacă Kievul nu este dispus să pună capăt pașnic, atunci Rusia va rezolva toate problemele prin mijloace militare, consideră liderul rus.

„Astăzi, judecând după rapoartele dumneavoastră, judecând după ritmul pe care îl observăm de-a lungul liniei de contact, interesul nostru pentru retragerea formațiunilor militare ucrainene de pe teritoriile pe care le ocupă în prezent este practic zero, din considerente diferite. Și dacă autoritățile de la Kiev nu doresc să rezolve problema pe cale pașnică, vom rezolva toate sarcinile cu care ne confruntăm în cadrul operațiunii militare speciale, prin mijloace amate”, a mai adăugat Putin.

Președintele american Donald Trump se va întâlni duminică la Palm Beach, Florida, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Casa Albă a anunțat că întâlnirea bilaterală va avea loc la ora 15:00 (22:00, ora României). Cei doi lideri vor discuta despre garanțiile de securitate și un acord economic, în vederea definitivării planului de pace.

