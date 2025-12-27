„Mi-aduc aminte foarte bine seara în care ne-am întâlnit”. Cum s-au cunoscut Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru. A cucerit-o părul lui creț

Mirabela Grădinaru a povestit că l-a cunoscut pe Nicușor Dan într-un club și a fost cucerită de părul său creț și de felul în care se comporta.

Mirabela Grădinaru a povestit public cum l-a întâlnit pe Nicușor Dan. Aceasta a spus că trebuia să plece din București spre Vaslui și avea deja bilet de tren cumpărat, dar s-a răzgândit pe ultima sută de metri. Ulterior, a ieșit cu prietenele în club, acolo unde l-a întâlnit pe Nicușor Dan.

„Îmi aduc aminte foarte bine seara în care ne-am întâlnit. Am ieșit în club cu trei prietene și acolo l-am cunoscut. Era foarte relaxat, deși era aglomerație și mult fum, avea o privire foarte caldă. Era foarte atent la cei din jur și mie mi-a oferit o atenție specială. Și recunosc că m-a atras foarte mult și părul lui creț.”

