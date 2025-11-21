BANCUL ZILEI | „Jur că m-am îndrăgostit de tine!”

Gândul.ro vine cu o porție copioasă de râs. O conversație dintre un bărbat și o femeie, însă aici intervine și soția bărbatului…
EL: Jur că m-am îndrăgostit de tine!
EA: Și nevastă-ta?
EL: Nu, doar eu.
Viorel unsent a message
Ce ai șters, iubire?
Erau niște pupici.
Și de ce i-ai șters?
La o maternitate din Paris, câțiva bărbați îi privesc pe bebeluși printr-un geam despărțitor. Printre tați se află și un șeic.
Curios, unul dintre bărbați îl întreabă:
– Care e al dumneavoastră?
Un italian, un francez și un român stăteau într-un bar și vorbeau despre amor. Italianul:
– Săptămâna trecută, m-am culcat cu draga mea Lucia, a fost grozav. Am uns-o toată cu ulei de măsline, am făcut dragoste de neuitat şi, la final, ea a gemut pentru 5 minute.
Francezul:
– Săptămâna trecută, am făcut amor cu iubita mea, Amelie, a fost grozav. Am întins frişca peste tot trupul ei, am făcut dragoste ca nebunii şi la final ea a ţipat pentru 15 minute.
Românul:
– Ei bine, săptămâna trecută şi eu am făcut dragoste cu Maria mea. Am dat-o prin untură, am făcut amor şi apoi ea a urlat şase ceasuri.
– Ce ai pățit la ochi?
– M-a lovit nevasta.
– De ce?
– I-am vorbit cu „tu”.
– Pfff, dar ce fel de relație aveți de te-a lovit pentru atâta lucru?
– Păi aseară, când mâncam, mi-a zis: „Știi, noi n-am mai făcut dragoste de 3 luni”.
La care eu i-am răspuns: