BANCUL ZILEI | „Jur că m-am îndrăgostit de tine!”

Un italian, un francez și un român stăteau într-un bar și vorbeau despre amor. Italianul:

– Săptămâna trecută, m-am culcat cu draga mea Lucia, a fost grozav. Am uns-o toată cu ulei de măsline, am făcut dragoste de neuitat şi, la final, ea a gemut pentru 5 minute.

Francezul:

– Săptămâna trecută, am făcut amor cu iubita mea, Amelie, a fost grozav. Am întins frişca peste tot trupul ei, am făcut dragoste ca nebunii şi la final ea a ţipat pentru 15 minute.

Românul:

– Ei bine, săptămâna trecută şi eu am făcut dragoste cu Maria mea. Am dat-o prin untură, am făcut amor şi apoi ea a urlat şase ceasuri. Citește continuarea aici…

Banc | „Ce ai pățit la ochi?” „M-a lovit nevasta!”