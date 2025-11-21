Prima pagină » Diverse » BANCUL ZILEI | „Jur că m-am îndrăgostit de tine!”

21 nov. 2025, 08:25, Diverse
Gândul.ro vine cu o porție copioasă de râs. O conversație dintre un bărbat și o femeie, însă aici intervine și soția bărbatului…

EL: Jur că m-am îndrăgostit de tine!

EA: Și nevastă-ta?

EL: Nu, doar eu.


Să râdem în continuare

BANC | „Ce ai șters, iubire?”

Viorel unsent a message

Viorel unsent a message.

Ce ai șters, iubire?

Erau niște pupici.

Și de ce i-ai șters?

Bancul de vineri | „Care copil e al dumneavoastră?”

La o maternitate din Paris, câțiva bărbați îi privesc pe bebeluși printr-un geam despărțitor. Printre tați se află și un șeic.

Curios, unul dintre bărbați îl întreabă:

– Care e al dumneavoastră?

Bancul de marți | Cum fac dragoste italianul, francezul și românul

Un italian, un francez și un român stăteau într-un bar și vorbeau despre amor. Italianul:

– Săptămâna trecută, m-am culcat cu draga mea Lucia, a fost grozav. Am uns-o toată cu ulei de măsline, am făcut dragoste de neuitat şi, la final, ea a gemut pentru 5 minute.

Francezul:

– Săptămâna trecută, am făcut amor cu iubita mea, Amelie, a fost grozav. Am întins frişca peste tot trupul ei, am făcut dragoste ca nebunii şi la final ea a ţipat pentru 15 minute.

Românul:

– Ei bine, săptămâna trecută şi eu am făcut dragoste cu Maria mea. Am dat-o prin untură, am făcut amor şi apoi ea a urlat şase ceasuri.

Banc | „Ce ai pățit la ochi?” „M-a lovit nevasta!”

– Ce ai pățit la ochi?

– M-a lovit nevasta.

– De ce?

– I-am vorbit cu „tu”.

– Pfff, dar ce fel de relație aveți de te-a lovit pentru atâta lucru?

– Păi aseară, când mâncam, mi-a zis: „Știi, noi n-am mai făcut dragoste de 3 luni”.

La care eu i-am răspuns:

