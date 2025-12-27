Mihai Stoica, președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a declarat că David Miculescu a fost cel mai bun jucător al formației roș-albastre în 2025.

Aripa dreapta e golgheterul FCSB în meciurile din cupele europene jucate în 2025. Are șase goluri și patru pase decisive.

E urmat de Darius Olaru, cu cinci goluri și un assist, iar Daniel Bîrligea e pe locul trei, patru goluri și două pase decisive.

Cine e cel mai bun jucător de la FCSB

„Cel mai bun jucător al nostru din parcursul european a fost de departe Miculescu. El e golgheterul echipei în Europa. Cu Aberdeen a scos eliminare și se termină meciul. A scos penalty și eliminare. La meciul cu PAOK l-a servit pe Cisotti și a dat și gol. Are assist și gol la un meci de trei milioane de euro. Atât am câștigat noi la meciul acela, trei milioane de euro. De ce? Două milioane a fost calificarea, iar un milion au fost biletele pe care le-am vândut la meciul cu Lyon. A fost un meci de trei milioane de euro cel cu PAOK”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

FCSB e în Eurpa League pe locul 27 și mai are de jucat cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce. Are rezultatele: 1-0 cu Go Ahead Eagles (deplasare), 0-2 cu Young Boys Berna (București), 1-2 cu Bologna (București), 1-3 cu FC Basel (deplasare), 0-1 cu Steaua Roșie (deplasare), 4-3 cu Feyenoord (București).