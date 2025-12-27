Ion Cristoiu: „Asistăm la aventura unui politician de a se reinventa – Marcel Ciolacu”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre dispariția din spațiul public sau chiar reinventarea unor politicieni care au stat la vârful statului în anii trecuți. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă

Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Ion Cristoiu, făcând retrospectiva acestui an, vorbește despre marile surprize din politica românească, mai exact despre generalul Nicolae Ciucă, fost lider PNL, și Marcel Ciolacu, fost lider PSD. Cei doi, deși se aflau în fruntea partidelor cu tradiție din România și au fost candidați în alegerile prezidențiale din 2024, s-au retras de pe scena politică centrală.

„Înaintea lui Ciolacu este dispariția definitivă a lui Ciucă. Nu există așa ceva. După 90′ nu s-a întâmplat ca unul să dispară pur și simplu. A dispărut din spațiul public. În Occident, pleacă unul de la putere și, cum să zic, din când în când mai dă un interviu, trăiește. Asta este o dispariție, poate definitivă.”

În ceea ce îl privește pe Nicolae Ciucă, lucrurile rămân neclare, deoarece acesta nu a mai avut niciun fel de activitate politică sau publică. Pe de altă parte, Marcel Ciolacu s-ar fi reorientat către administrația locală, câștigând postul de președinte al Consiliului Județean Buzău.