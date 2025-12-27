Prima pagină » Social » Avertisment pentru șoferi: risc de accidente pe drumul național dintre Novaci și Rânca, din cauza viscolului

Avertisment pentru șoferi: risc de accidente pe drumul național dintre Novaci și Rânca, din cauza viscolului

Ruxandra Radulescu
27 dec. 2025, 11:31, Social

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova (DRDP) informează sâmbătă dimineaţă că, pe DN 67C, intre Novaci si Rânca, se înregistrează viscol care antrenează zăpada și scade vizibilitatea.

”Pe DN 67C, intre Novaci si Rânca, se înregistrează viscol care antrenează zăpada, scăzând vizibilitatea”, anunţă DRDP Craiova.

De asemenea, zăpada formează suluri pe partea carosabilă.

SDN Târgu Jiu acţionează cu lame şi autofreza de mare capacitate pentru asigurarea condiţiilor optime de circulaţie.

”Nu vă deplasaţi pe sectoarele de drum afectate de fenomene meteo extreme cu autovehiculul neechipat corespunzător pentru iarnă”, recomandă drumarii.

Conform meteorologilor, sâmbătă, temporar, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a Moldovei, în vestul Olteniei şi pe litoral cu viteze de 50…70 km/h, iar în Carpaţii Meridionali şi de Curbură vor fi rafale de 70…80 km/h, iar în zona înaltă de 90….120 km/h, viscolind zăpada depusă.

FOTO/VIDEO: DRPD Craiova

