Cea mai geroasă dimineață din 2025. Locul din România în care s-au înregistrat -12 grade Celsius. „A îngheţat parbrizul”

A fost înregistrată cea mai geroasă dimineață din anul 2025. Stația meteo a arătat -12 grade Celsius în Harghita. Altfel, în Capitală a fost cel mai friguros Crăciun din ultimii 20 de ani. În alte zone montane a fost o adevărată furtună, seara trecută. Meteorologii anunță că temperaturile se vor menține scăzute până la Anul Nou.

În Harghita s-au înregistrat -12 grade Celsius, ieri dimineață. De altfel, la Capitală a fost cel friguros Crăciun din ultimele două decenii. Au fost ninsori viscolite în nordul Moldovei, iar furtuna a fost prezentă la Sinaia, acolo unde a făcut ravagii, seara trecută. La altitudini de peste 1.800 de metri s-au înregistrat intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 120-140 km/h.

Mai mulți arbori au fost doborâți de rafalele puternice de vânt, o familie trăind spaima vieții. Un copac a căzut peste autoturismul lor, în timp ce circulau pe un drum din Prahova. Pe DN1, între Predeal și Brașov, benzile au fost blocate în urma arborilor dărâmați pe carosabil.

A nins viscolit în România

Viscol a fost și pe Retezatul Mic, iar la altitudini de peste 1.600 de metri, în zona montană a județului Argeș, zăpada a atins 20-25 de centimetri. În zonele în care a nins viscolit, stratul de zăpădă a ajuns aproape dublu.

„A îngheţat parbrizul. Preferam să fie zăpadă. Dar deocamdată avem frig. Minus 11 grade”, „Anul trecut am avut o iarnă mai uşoară. A fost şi fără zăpadă. N-am avut ger”, spun localnicii, arată Observatornews.ro.

La Toplița, termometrul a înregistrat -10,8 grade Celsius. Ninsorile și-au făcut prezența și în Mehedinți, la Obârșia Cloșani, acolo unde drumarii au pus utilajele în funcțiune.

Codul portocaliu de vremea rea rămâne valabil până pe 29 decembrie 2025, ora 10:00. Vor fi intensificări puternice ale vântului, viscol și vizibilitate foarte redusă în zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură.

„În zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură, vântul va sufla tare cu rafale de peste 110…130 km/h, va ninge viscolit, vizibilitatea va fi foarte redusă, iar zăpada troienită”, anunță ANM.

Avertisment pentru șoferi: risc de accidente pe drumul național dintre Novaci și Rânca, din cauza viscolului. Vezi AICI informațiile.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock