Stare de urgență în New York. Peste 1.700 de zboruri au fost anulate din cauza zăpezii

Autoritățile din New York au declarat stare de urgență după ce o furtună de zăpadă puternică a lovit regiunea și a paralizat traficul aerian. Peste 1.700 de zboruri au fost anulate în întreaga țară, iar majoritatea problemelor sunt în zona aeroporturilor din New York și New Jersey.

Zăpada abundentă, vântul puternic și condițiile periculoase pe piste au dus la decizii drastice din partea companiilor aeriene. Aeroporturile JFK, LaGuardia și Newark au raportat cele mai multe anulări și întârzieri din perioada aglomerată de după sărbători.

Guvernatoarea Kathy Hochul a cerut oamenilor să evite deplasările inutile și a subliniat că starea de urgență permite mobilizarea mai rapidă a resurselor pentru curățarea drumurilor și siguranța cetățenilor. Meteorologii au anunțat că zăpada ar putea continua să cadă și în următoarele ore, iar condițiile de trafic rămân dificile.

Călătorii care aveau planuri de plecare sau întoarcere în această perioadă sunt sfătuiți să verifice actualizările companiilor aeriene înainte de a porni spre aeroport. Modificările de zbor și politici speciale de reprogramare fără taxe au fost anunțate de mai multe linii aeriene din cauza situației meteo extreme.

New York, aproape pustiu

Străzile aglomerate din Manhattan erau aproape pustii. Lexington Avenue și Park Avenue din Upper East Side, cu brazii de Crăciun iluminați, stăteau goale. Locuitorii au rămas în case.

Autoritățile îndeamnă cetățenii să fie prudenți. Recomandările sunt clare: limitați călătoriile și pregătiți-vă pentru posibile întreruperi ale serviciilor. Energia electrică ar putea fi afectată în zonele cu formare de gheață.

Furtuna a lovit și alte zone ale țării, întinzându-se pe o suprafață care afectează peste 40 de milioane de oameni.