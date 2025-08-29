Prima pagină » Diverse » Ce bibliografie este necesară pentru susținerea examenului de autorizare a responsabililor tehnici cu execuția, organizat de ISC

Ce bibliografie este necesară pentru susținerea examenului de autorizare a responsabililor tehnici cu execuția, organizat de ISC

29 aug. 2025, 16:59, Diverse
Ce bibliografie este necesară pentru susținerea examenului de autorizare a responsabililor tehnici cu execuția, organizat de ISC

Pentru examenul de autorizare a responsabililor tehnici cu execuția, organizat de Inspectoratul de Stat în Construcții, candidații au de parcurs o bibliografie de specialitate, atât în ceea ce privește legislația din domeniu, cât și informații extrem de importante privind noile reglementări din domeniul construcțiilor.

Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) organizează sesiune de examene pentru autorizarea responsabililor tehnici cu execuția, în perioada 22.09 -26.09.2025.

Candidații trebuie să parcurgă o bibliografie bogată, dar care este extrem de importantă și necesară!

Bibliografia, atât în ceea ce privește legislația din domeniu, cât și reglementările tehnice, poate fi consultată AICI.

ISC organizează examen pentru autorizarea responsabililor tehnici cu execuția

Centrul de examinare unde se vor desfășura examenele de autorizare este în Municipiul București.
Cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii de examinare se va afișa programul şi adresa sălilor unde se vor desfăşura examenele de autorizare.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 07 august 2025, data serviciului poștal (adresa str. C.F. Robescu, Nr. 23, Sector 3, București), electronic (adresa de e-mail [email protected]) sau PCU electronic. Dosarele transmise după această dată nu se vor analiza în vederea participării la această sesiune.

Mediafax
Vacanțele pe litoral se ieftinesc! Cât costă acum o noapte de cazare în Mamaia, la un hotel de 3 stele
Digi24
„Napoli este mort!”. Fenomenul care distruge centrul istoric al orașelor din Italia
Cancan.ro
Ultima apariție publică a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer, ca și cuplu. Cât de fericiți (nu) erau, de fapt?!
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Adevarul
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc împuțita de Românie”
Mediafax
Vara se încheie cu vreme instabilă. Toamna începe cu vreme frumoasă
Click
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor să redevină burlaci, în prag de 50 de ani: „Noi aventuri”
Wowbiz
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Antena 3
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
Digi24
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată, deși serviciul militar nu e obligatoriu. Cât câștigă după instruire
Cancan.ro
Andrei i-a dat fatala Ellei Vișan! Cum s-a răzbunat, după ce logodnica l-a înșelat cu Teo, la Insula Iubirii 2025
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
CALCUL: Cu cât va creşte rata unui român cu un credit de 60.000 de euro, după ce IRCC va trece de 6%
StirileKanalD
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
KanalD
Rehan, un livrator străin care lucrează în România, dezvăluie prin ce a trecut prima oară când a ajuns în țara noastră: „Am fost șocat când am venit aici”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Descopera.ro
Cum să scapi de SENZAȚIA de gol când auzi sau citești un anumit NUME
Capital.ro
Demisie de răsunet în televiziunea din România. A rupt contractul după 14 ani: S-a terminat! Evoluez
Evz.ro
De ce a divorțat Andi Moisescu de Olivia Steer, de fapt
A1
Cât câștigă ispita Oana Monea într-o singură zi din afacerea pe care o are. Blondina le-a dezvăluit fanilor ce sumă încasează
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș declarație de dragoste, în timpul unui live pe Tik-Tok. Tânărul i-a mărturisit unui bărbat că îl place: “Nici nu visam.”
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 30-31 august 2025. O zodie se confruntă cu probleme mari în dragoste! Gelozia îi va ruina relația cu partenerul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Descopera.ro
Asteroizii Bennu și Ryugu ar putea proveni din aceeași lume distrusă