Ion Cristoiu explică de ce nu s-ar duce la Washington în locul lui Nicușor Dan: „Chiar și eu mă tem de Trump”

Invitat în cadrul emisiuniii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a explicat motivul pentru care el, dacă ar fi fost în locul președintelui Nicușor Dan, nu ar fi acceptat invitația la Washington, la Consiliul de Pace al lui Trump.

Ion Cristoiu a criticat decizia președintelui Nicușor Dan de a fi prezent la reuniunea Consiliului pentru Pace organizată la Washington, eveniment convocat de Donald Trump. Acesta a precizat că președintele american poate fi foarte imprevizibil și că te poți aștepta la orice din partea sa, iar Nicușor Dan nu este pregătit pentru astfel de situații. Publicistul a menționat că până și el se teme de Trump.