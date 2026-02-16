Prima pagină » Actualitate » Primăria Sibiu investește aproape 2 milioane de euro într-un cimitir de animale. Vor și fi locuri VIP și SUPER VIP

16 feb. 2026, 15:38, Actualitate
Primăria Sibiu investește aproape 2 milioane de euro într-un cimitir de animale, un proiect conceput astfel încât „să fie perceput de populație nu ca un cimitir clasic, ci mai degrabă ca un parc”. Valoarea acestei inițiative este estimată la 9,472,611 lei (cu TVA), iar perioada de implementare este anul 2026 – 2028, relatează Turnul Sfatului.

Capacitatea maximă a cimitirului va fi de până la 2.000 de locuri de înhumare, dintre care 233 sunt VIP, deși estimarea inițială era de aproximativ 600 de locuri de înhumare. Proiectul propus este amplasat în zona de nord-est a orașului Sibiu, în dealul Gușteriței, în vecinătatea adăpostului de animale fără stăpân administrat de către Primăria Sibiu. Potrivit comunicatului emis de Primăria Sibiu, proiectul vine în ajutorul posesorilor de animăluțe și ”se urmărește asigurarea de servicii adecvate de înhumare, oferind posesorilor de animale posibilitatea de a acționa legal și responsabil”.

„În prezent, posesorii de animale de companie din Sibiu se confruntă cu lipsa unor opțiuni legale și sigure pentru înhumarea sau incinerarea animalelor decedate. Astfel, mulți sunt nevoiți să apeleze la servicii din alte județe, să îngroape animalele în grădini personale, în pădurile din apropiere sau să solicite intervenția serviciilor de salubrizare. Această situație devine problematică în contextul numărului ridicat de animale de companie din municipiul Sibiu, deoarece soluțiile neoficiale utilizate nu respectă cerințele de siguranță sanitară, de protecție a mediului și, în plus, sunt ilegale conform legislației în vigoare. Înhumarea animalelor în spații neamenajate poate duce la contaminarea apelor subterane și la afectarea sănătății populației. Autoritățile locale au identificat necesitatea implementării unor soluții viabile, civilizate și conforme din punct de vedere sanitar pentru gestionarea animalelor de companie decedate. Prin înființarea unui cimitir dedicat, se urmărește asigurarea de servicii adecvate de înhumare, oferind posesorilor de animale posibilitatea de a acționa legal și responsabil, protejând mediul, sănătatea publică și resursele de apă”, se arată în memoriul primăriei.

Primăria a anunțat că pentru a preveni intrarea accidentală a animalelor în cimitir, perimetrul va fi împrejmuit cu un gard de minimum 2 metri înălțime, iar accesul în incintă va fi posibil atât pentru autovehicule, printr-o poartă auto, cât și pentru pietoni, printr-o poartă pietonală distinctă.

Cimitirul va avea locuri rezervate VIP

– Câini de talie foarte mare (dimensiune 150/90 cm): 69 de locuri, dedicate animalelor cu dimensiuni considerabile, asigurând spațiu suficient pentru înhumare corespunzătoare.

– Câini de talie mare (dimensiune 100/70 cm): 128 de locuri, destinate câinilor de talie mare, respectând nevoile specifice de spațiu.

– Câini de talie mică și medie(dimensiune 80/50 cm): 366 de locuri, pentru câinii de dimensiuni reduse sau medii, adaptate cerințelor acestora.

– Pisici, iepuri și alte animale similare (dimensiune 50/35 cm): 665 de locuri, rezervate animalelor de companie de talie mică, precum pisici și iepuri.

– Rozătoare, păsări, reptile și alte animale mici (dimensiune 50/35 cm): 537 de locuri, concepute pentru specii de dimensiuni foarte mici, inclusiv rozătoare, păsări sau reptile.

– Locuri rezervate pentru V.I.P. (dimensiune 100/70 cm): 190 de locuri, acestea permit înhumarea oricărei categorii de animal, cu excepția celor de talie foarte mare, oferind facilități suplimentare.

– Locuri rezervate pentru Suprem V.I.P. (dimensiune 150/90 cm): 43 de locuri, disponibile pentru orice categorie de animal, inclusiv exemplare de dimensiuni foarte mari, cu servicii premium de înhumare.

