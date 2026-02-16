Prima pagină » Știri externe » Mesajul lui Trump cu ocazia Zilei Președinților Americani: „Am fost vânatul. Acum sunt vânătorul”

Mesajul lui Trump cu ocazia Zilei Președinților Americani: „Am fost vânatul. Acum sunt vânătorul”

16 feb. 2026, 15:45, Știri externe
Mesajul lui Trump cu ocazia Zilei Președinților Americani: „Am fost vânatul. Acum sunt vânătorul”

Donald Trump a declarant luni, cu ocazia Zilei Președinților Americani, că înainte a fost cel vânat, iar aucm el este vânătorul, o temă central a celui de-al doilea mandat al său la Casa Albă. Poziția lui Trump semnalează o schimbare de atitudine față de critici.

Nu este pentru prima dată când Donald Turmp folosește această sintagmă, care a devenit o declarație politică folosită de președintele american pentru a descrie schimbarea de abordare din timpul celui de-al doilea mandat al său de președinte. Mesajul a fost distribuit inițial de Trump în iulie 2025, atunci când a distribuit o imagine cu el înconjurat de steaguri americane și vulturi, cu legenda în josul imaginii „Au venit după omul greșit”. Trump s-a plâns în mod constant pe parcursul primului său mandat că a fost victima unor „vânători de vrăjitoare” menite să-l discrediteze.

Ziua Președinților este o sărbătoare federal în Statele Unite, celebrate annual în a treia luni din Februarie. Desi official este denumită „Ziua Nașterii lui Washington”, evenimentul a evoluat de-a lungul timpului pentru a-I onora pe toți foștii președinți americani.

Sărbătoarea a fost stabilită official în 1885 pentru a marca iua de naștere a lui George Washington, primul președinte american. În 1971, prin Uniform Monday Holiday Act, data a fost mutată într-o zi de luni pentru a crea weekend-uri prelungite pentru angajați.

