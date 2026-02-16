Scandal pe PNRR. Adrian Câciu și Dragoș Pîslaru lansează acuzații reciproce: „Banii, unde sunt banii?”

Într-un schimb intens de replici pe rețelele sociale, foști și actuali miniștri ai finanțelor și fondurilor europene din România au scos în față problemele legate de fondurile PNRR.

A început totul de la declarațiile lui Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor și al Fondurilor Europene, care avertiza că România nu mai are bani din PNRR în conturile BNR.

„România a terminat banii din PNRR pe care îi avea în conturi. Are 0 euro în conturi. Orice plată curentă aferentă proiectelor PNRR se face din bani naționali, bani pentru care ne împrumutăm pe piață cu 7% dobândă”, a notat Câciu.

Acesta a subliniat că România are de încasat încă 3,1 miliarde euro de la Comisia Europeană și că întârzierile în încasarea acestora creează riscuri financiare majore.

„Termenul de validare pentru 840 milioane euro era 28 noiembrie, iar termenul de încasare 28 ianuarie. Au trecut ambele. CP4 de 2,3 miliarde euro ar putea să nu fie validată înainte de mai 2026”, a adăugat fostul ministru.

De cealaltă parte, actualul ministru al Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a răspuns rapid, acuzându-l pe Adrian Câciu de dezinformare și politizare a subiectului.

„Nu există niciun risc de blocaj financiar pe PNRR. Ministerul Finanțelor alocă prioritate totală plăților pe PNRR, iar cererea de plată nr. 4 depusă în decembrie este în proces de verificare și aprobare cu Comisia Europeană. În luna martie ar trebui să fie finalizată”, a explicat Pîslaru.

Ca răspuns, Adrian Câciu a insistat ca datele privind conturile BNR pentru PNRR să fie făcute publice și a acuzat ministerul că folosește bani naționali în loc să atragă fondurile europene rămase.