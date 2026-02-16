Produsul ultra-procesat care distruge creierul, potrivit dr. Vlad Ciurea 

Dr. Vlad Ciurea a explicat care este produsul ultra-procesat care distruge creierul și care provoacă dependență.

Acesta a explicat că, deși creierul are nevoie de glucoză pentru a funcționa, zahărul alb, rafinat, din dulciurile rafinate, este extrem de periculos din mai multe motive:

a) Inflamația: Zaharul favorizează procesele inflamatorii la nivelulîntreguluiorganism, inclusiv la nivel cerebral. b) Adularea creierului: Consumul excesiv „obosește” neuronii siaccelereazăprocesele de îmbătrânire c) Dependenta:Acționeazăasupra centrilor plăcerii într-un mod similar cu substanțele interzise, ducând la un cerc vicios de consum.

Produsul ultra-procesat care distruge creierul

„Creierului îi plac dulciurile. Dar nu orice dulce! Zahărul îi face rău, mai ales cel rafinat, de aceea trebuie alese cu grijă produsele cu care ne răsfățăm sau din care ne „extragem” energie.



Vă spun din start: celula nervoasă va fi extrem de mulțumită cu dulciuri cât mai naturale. Ce avem aici? Fructele noastre de sezon, atunci când le avem. Slavă Domnului, România este o țară bogată din acest punct de vedere! Dacă totuși nu le avem, ne vom bucura de miere sau gem din fructe, dar preparat fără zahăr. (Da, se poate!) Acestea sunt bune și dau energie celulei nervoase.



Dacă sunteți iubitori de ciocolată, recomand ciocolata amăruie, cu o concentrație cât mai ridicată de cacao. Vă sfătuiesc să renunțați la acele combinații de ciocolată cu umpluturi, siropuri, creme sau arome diverse: sunt „poveri” care se metabolizează greu. Ciocolata amăruie păstrează totuși acel gust original și nealterat de cacao”, a explicat dr. Vlad Ciurea.

Recomandările autorului: