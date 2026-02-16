Prima pagină » Social » Produsul ultra-procesat care distruge creierul, potrivit dr. Vlad Ciurea 

Produsul ultra-procesat care distruge creierul, potrivit dr. Vlad Ciurea 

16 feb. 2026, 15:48, Social
Produsul ultra-procesat care distruge creierul, potrivit dr. Vlad Ciurea 

Dr. Vlad Ciurea a explicat care este produsul ultra-procesat care distruge creierul și care provoacă dependență. 

Acesta a explicat că, deși creierul are nevoie de glucoză pentru a funcționa, zahărul alb, rafinat, din dulciurile rafinate, este extrem de periculos din mai multe motive: 

  1. a) Inflamația: Zaharul favorizează procesele inflamatorii la nivelulîntreguluiorganism, inclusiv la nivel cerebral. 
  2. b) Adularea creierului: Consumul excesiv „obosește” neuronii siaccelereazăprocesele de îmbătrânire  
  3. c) Dependenta:Acționeazăasupra centrilor plăcerii într-un mod similar cu substanțele interzise, ducând la un cerc vicios de consum.

Produsul ultra-procesat care distruge creierul

„Creierului îi plac dulciurile. Dar nu orice dulce! Zahărul îi face rău, mai ales cel rafinat, de aceea trebuie alese cu grijă produsele cu care ne răsfățăm sau din care ne „extragem” energie. 
 
Vă spun din start: celula nervoasă va fi extrem de mulțumită cu dulciuri cât mai naturale. Ce avem aici? Fructele noastre de sezon, atunci când le avem. Slavă Domnului, România este o țară bogată din acest punct de vedere! Dacă totuși nu le avem, ne vom bucura de miere sau gem din fructe, dar preparat fără zahăr. (Da, se poate!) Acestea sunt bune și dau energie celulei nervoase. 
 
Dacă sunteți iubitori de ciocolată, recomand ciocolata amăruie, cu o concentrație cât mai ridicată de cacao. Vă sfătuiesc să renunțați la acele combinații de ciocolată cu umpluturi, siropuri, creme sau arome diverse: sunt „poveri” care se metabolizează greu. Ciocolata amăruie păstrează totuși acel gust original și nealterat de cacao”, a explicat dr. Vlad Ciurea. 

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS DSP: Apa din Argeș nu este bună pentru băut. Ce au scos la iveală rezultatele analizelor
15:56
DSP: Apa din Argeș nu este bună pentru băut. Ce au scos la iveală rezultatele analizelor
LIFESTYLE Până la ce oră este indicat să zici „Bună dimineața!”, de fapt. Ce spun normele de bună conduită și etichetă în România 
15:18
Până la ce oră este indicat să zici „Bună dimineața!”, de fapt. Ce spun normele de bună conduită și etichetă în România 
LIFESTYLE Temperatura corectă de coacere a unui cozonac într-un cuptor electric. Cum poți obține cel mai delicios preparat 
14:41
Temperatura corectă de coacere a unui cozonac într-un cuptor electric. Cum poți obține cel mai delicios preparat 
UPDATE Ministrul Transporturilor a trimis Corpul de control la RAR pentru a verifica îndeplinirea procedurilor în cazul înmatriculării mașinii electrice în care a ars de vie o femeie. Ce amănunt esențial le-ar fi scăpat inspectorilor RAR
13:06
Ministrul Transporturilor a trimis Corpul de control la RAR pentru a verifica îndeplinirea procedurilor în cazul înmatriculării mașinii electrice în care a ars de vie o femeie. Ce amănunt esențial le-ar fi scăpat inspectorilor RAR
INEDIT Ce preț a dat o româncă care studiază în China pe mâncarea pentru o zi. Cât costă o apă plată sau o Cola
22:21
Ce preț a dat o româncă care studiază în China pe mâncarea pentru o zi. Cât costă o apă plată sau o Cola
DESTINAȚII Un nou trend în rândul românilor pentru 2026. Își aleg vacanțe în zonele cu risc. Cât costă un circuit în Irak sau Uganda
20:21
Un nou trend în rândul românilor pentru 2026. Își aleg vacanțe în zonele cu risc. Cât costă un circuit în Irak sau Uganda
Mediafax
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești asigurat
Digi24
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminata Larisa Uță, de la Antena 1, pentru cele 6 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Nicușor Dan, absent de la München, în timp ce Maia Sandu a avut întâlniri cu greutate. Capcana marginalizării
Mediafax
UE își reduce criticile la adresa lui Viktor Orbán de teama unor acuzații de interferență în alegeri
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Cancan.ro
Ex-soția vedetei Antena 1 s-a combinat cu multimilionarul Cosmopolis. De Sfântul Valentin, a scos-o la o înghețată
Ce se întâmplă doctore
Apariția incendiară a Andreei Bănică în costum de baie la 47 de ani a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum se aplică noua regulă din Codul Rutier
Descopera.ro
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
De ce balenele sudice fac pui tot mai rar?
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan adoptă prin OUG reforma administrației. Coaliția a stabilit și revizuirea taxelor și impozitelor. Pe ce decizii au căzut de acord liderii
16:41
Ilie Bolojan adoptă prin OUG reforma administrației. Coaliția a stabilit și revizuirea taxelor și impozitelor. Pe ce decizii au căzut de acord liderii
EXCLUSIV Ion Cristoiu comentează participarea lui Nicusor Dan la Consiliul lui Trump: „Merge la nivel de ultimatum”
16:34
Ion Cristoiu comentează participarea lui Nicusor Dan la Consiliul lui Trump: „Merge la nivel de ultimatum”
FLASH NEWS „SUA și Ungaria intră într-o epocă de aur”. Orban și Rubio au semnat un acord de cooperare în domeniul nuclear. Ce detalii au oferit cei doi lideri
16:22
„SUA și Ungaria intră într-o epocă de aur”. Orban și Rubio au semnat un acord de cooperare în domeniul nuclear. Ce detalii au oferit cei doi lideri
EXCLUSIV Ion Cristoiu: „Nicușor Dan e un blestem pentru România la ora actuală / Se teme să ia o decizie / Funcția îl depășește”
16:07
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan e un blestem pentru România la ora actuală / Se teme să ia o decizie / Funcția îl depășește”
MESAJ Volodimir Zelenski critică Europa că nu impune sancțiuni suficiente Rusiei. „Rușii vă critică, dar trăiesc pe picior mare în Occident”
16:07
Volodimir Zelenski critică Europa că nu impune sancțiuni suficiente Rusiei. „Rușii vă critică, dar trăiesc pe picior mare în Occident”
FLASH NEWS Comisarul Dubravka Šuica va reprezenta Uniunea Europeană la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Trump
16:01
Comisarul Dubravka Šuica va reprezenta Uniunea Europeană la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Trump

Cele mai noi

Trimite acest link pe