Prima pagină » Diverse » Ce documente îți trebuie dacă vrei să dai examen pentru responsabil tehnic la ISC

Ce documente îți trebuie dacă vrei să dai examen pentru responsabil tehnic la ISC

28 aug. 2025, 17:51, Diverse
Ce documente îți trebuie dacă vrei să dai examen pentru responsabil tehnic la ISC

Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC) a publicat lista cu documentele necesare pentru ci care vor să dea examen pentru funcție de responsabili tehnici cu execuția.

ISC organizează sesiune de examene pentru autorizarea responsabililor tehnici cu execuția în perioada 22.09 -26.09.2025.

Aceasta este lista cu documentele necesare la înscriere:

1. Dosarul transmis de solicitantul cetăţean român trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

  • a) cerere de autorizare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedură, datată şi semnată;
    Pe cerere se vor bifa:
    > domeniile/subdomeniile solicitate. La subdomeniul 8.4 se va bifa obţiunea D şi/sau T;
    > opţiunea: sunt/nu sunt de acord ca numerele de telefon si adresele de e-mail menţionate să fie publicate pe site-ul ISC;
    > se va preciza IJC -ul de unde se vor ridica autorizaţia şi legitimaţia (ulterior admiterii la examen).
  • b) curriculum vitae, conform modelului comun european prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004, unde, în cadrul capitolului „Experienţa profesională”, se vor detalia lucrările în domeniu, cu specificarea categoriei de importanţă a construcţiilor, a tipurilor de lucrări realizate efectiv şi a numărului de ani de experienţă profesională, datat şi semnat;
  • c) memoriu de activitate (operatori economici în cadrul cărora solicitantul şi-a desfăşurat activitatea, perioade, funcţii, etc.), cu precizarea pe domenii a lucrărilor executate şi a funcţiei îndeplinite, datat, nume în clar şi însuşit prin semnătură;
  • d) copie diploma de absolvire a institutului de învăţământ superior de lungă durată, certificată olograf privind conformitatea cu originalul (se scrie CONFORM CU ORIGINALUL), se semnează şi se datează, de către solicitant;
  • e) copia actului de identitate, certificată olograf privind conformitatea cu originalul (se scrie CONFORM CU ORIGINALUL), se semnează şi se datează, de către solicitant;
  • f) declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar, că nu a suferit condamnări pentru concurenţă neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracţiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 12 la procedură, datată şi semnată, (se vor bifa opţiunile adecvate – sunt/nu sunt, după caz);
  • g) adeverinţă medicală eliberată de medicul de medicina muncii care să ateste posibilitatea fizică şi psihică a candidatului de a practica servicii de responsabil tehnic cu execuţia, inclusiv lucru la înălţime;
  • h) trei fotografii color format 3×4 cm, recente;
  • i) copia legitimaţiei valabile şi a legitimaţiilor care nu mai sunt în valabilitate, de electrician autorizat / instalator autorizat în gaze naturale, valabilă pentru domeniile la care se solicită aceasta, în condiţiile art. 9 alin. (5)* din procedură, certificată olograf privind conformitatea cu originalul (se scrie CONFORM CU ORIGINALUL), se semnează şi se datează, de către solicitant;
    * Pentru subdomeniile de autorizare 6.1 „Instalaţii electrice”, 6.3 „Instalaţii gaze naturale combustibile”, 8.1 „Reţele electrice şi 8.4 ” Reţele de gaze naturale combustibile” pot solicita autorizarea acele persoane care, pe lângă îndeplinirea condiţiilor cuprinse în tabelul de la art. 8 alin. (1) din procedură, deţin de minimum 5 ani împliniţi la data depunerii dosarului o legitimaţie valabilă de electrician autorizat, respectiv deţin o legitimaţie valabilă de instalator autorizat în domeniul gaze naturale, în termen de valabilitate (prelungită) emisă de autoritatea naţională de reglementare competentă, potrivit legii;
  • j) acord prelucrare date cu caracter personal (modelul se găsește în secțiunea autorizări RTE, rubrica ”Formulare Utile”); în situația în care candidatul dorește ca în urma promovării examenelor de autorizare numărul de telefon și email să fie publicate în registrul public al responsabililor tehnici cu execuția va completa acordul cu datele corespunzătoare, iar în cazul în care nu dorește acest lucru va lăsa necompletate rubricile respective.

Toate procedurile pentru examen pot fi consultate AICI

ISC organizează examen pentru autorizarea responsabililor tehnici cu execuția. Când se fac înscrieri

Centrul de examinare unde se vor desfășura examenele de autorizare este în Municipiul București.
Cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii de examinare se va afișa programul şi adresa sălilor unde se vor desfăşura examenele de autorizare.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 07 august 2025, data serviciului poștal (adresa str. C.F. Robescu, Nr. 23, Sector 3, București), electronic (adresa de e-mail [email protected]) sau PCU electronic. Dosarele transmise după această dată nu se vor analiza în vederea participării la această sesiune.

Mediafax
Klaus Iohannis, notificat de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu. Suma e uriașă!
Digi24
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza măsurilor sale din pandemia de COVID-19
Cancan.ro
Andi Moisescu, primele declaraţii, după ce CANCAN.RO a aflat că a divorţat de Olivia Steer. Juratul de la ProTV, cu zâmbetul pe faţă!
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Adevarul
Surprize de coșmar pentru români în Bulgaria și Grecia. „Îi inșira ca pe niște vite de parcă îi deporta în Siberia sau la Auschwitz”
Mediafax
REVOLTĂTOR: Pacientă jefuită în timp ce se afla pe masa de operație la un spital din Iași
Click
Familia Iohannis, somată de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să plătească banii încasați din chirii în perioada 1999-2015
Wowbiz
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Antena 3
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat despre Marcu Rostaș
Digi24
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
Cancan.ro
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina. Nu a renunțat la burgeri și cartofi prăjiți
observatornews.ro
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți
StirileKanalD
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
KanalD
Incendiu de vegetație uscată în Chiajna! Mesajul RO-Alert primit de oamenii din zonă
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Impozitul auto și rovinieta se dublează! Ce măsuri pregătește Guvernul pentru 2025 și 2026
Descopera.ro
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Capital.ro
Marele actor a murit! Lumea l-a iubit enorm. Îi făcea pe toți să râdă. Adio, maestre!
Evz.ro
Capsula timpului sigilată de Prințesa Diana, deschisă după 34 de ani. O călătorie emoționantă în anul 1991
A1
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii 2025: „M-am trezit bogată”
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
Motivul pentru care David Pușcaș nu are o locuință până la 29 de ani. Ce spune tânărul despre situația financiară: “O să mă execute oricum.”
RadioImpuls
HOROSCOP 29 august 2025. Cheltuieli neașteptate pentru o zodie! Aceasta ar putea fi nevoită să ceară ajutorul apropiaților pentru a ieși din impas
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă ajunge la doctor: - Cum te protejezi când faci amor?
Descopera.ro
Sarea ne afectează creierul și poate declanșa hipertensiune, relevă un nou studiu
AGRICULTURĂ Sezonul PEPENILOR de Dăbuleni se prelungește anul acesta. Producătorii și-au încercat norocul cu o nouă cultură de pepeni
18:25
Sezonul PEPENILOR de Dăbuleni se prelungește anul acesta. Producătorii și-au încercat norocul cu o nouă cultură de pepeni
ACTUALITATE Geanina, o româncă mutată de 12 ani în Iordania, a povestit cum a primit permis de conducere în doar 45 de minute și pașaport în 20 de minute
18:22
Geanina, o româncă mutată de 12 ani în Iordania, a povestit cum a primit permis de conducere în doar 45 de minute și pașaport în 20 de minute
POLITICĂ Prioritățile lui Bolojan, în România măsurilor fiscale! Guvernul a cheltuit 1,5 milioane de lei pentru transportul documentelor clasificate NATO și UE
18:19
Prioritățile lui Bolojan, în România măsurilor fiscale! Guvernul a cheltuit 1,5 milioane de lei pentru transportul documentelor clasificate NATO și UE
EXCLUSIV Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh
18:13
Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh
NEWS ALERT Ursula von der Leyen a discutat cu Trump despre atacul rus asupra reprezentanței UE din Ucraina /Putin trebuie să accepte o ”pace CORECTĂ”
18:08
Ursula von der Leyen a discutat cu Trump despre atacul rus asupra reprezentanței UE din Ucraina /Putin trebuie să accepte o ”pace CORECTĂ”
ACTUALITATE Încă o tragedie în COSMOPOLIS. O femeie s-a aruncat de la etajul 9
18:05
Încă o tragedie în COSMOPOLIS. O femeie s-a aruncat de la etajul 9