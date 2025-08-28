Ce documente îți trebuie dacă vrei să dai examen pentru responsabil tehnic la ISC

Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC) a publicat lista cu documentele necesare pentru ci care vor să dea examen pentru funcție de responsabili tehnici cu execuția.

ISC organizează sesiune de examene pentru autorizarea responsabililor tehnici cu execuția în perioada 22.09 -26.09.2025.

Aceasta este lista cu documentele necesare la înscriere:

1. Dosarul transmis de solicitantul cetăţean român trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

a) cerere de autorizare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedură, datată şi semnată;

Pe cerere se vor bifa:

> domeniile/subdomeniile solicitate. La subdomeniul 8.4 se va bifa obţiunea D şi/sau T;

> opţiunea: sunt/nu sunt de acord ca numerele de telefon si adresele de e-mail menţionate să fie publicate pe site-ul ISC;

> se va preciza IJC -ul de unde se vor ridica autorizaţia şi legitimaţia (ulterior admiterii la examen).

c) memoriu de activitate (operatori economici în cadrul cărora solicitantul şi-a desfăşurat activitatea, perioade, funcţii, etc.), cu precizarea pe domenii a lucrărilor executate şi a funcţiei îndeplinite, datat, nume în clar şi însuşit prin semnătură;

d) copie diploma de absolvire a institutului de învăţământ superior de lungă durată, certificată olograf privind conformitatea cu originalul (se scrie CONFORM CU ORIGINALUL), se semnează şi se datează, de către solicitant;

e) copia actului de identitate, certificată olograf privind conformitatea cu originalul (se scrie CONFORM CU ORIGINALUL), se semnează şi se datează, de către solicitant;

f) declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar, că nu a suferit condamnări pentru concurenţă neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracţiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 12 la procedură, datată şi semnată, (se vor bifa opţiunile adecvate – sunt/nu sunt, după caz);

g) adeverinţă medicală eliberată de medicul de medicina muncii care să ateste posibilitatea fizică şi psihică a candidatului de a practica servicii de responsabil tehnic cu execuţia, inclusiv lucru la înălţime;

h) trei fotografii color format 3×4 cm, recente;

i) copia legitimaţiei valabile şi a legitimaţiilor care nu mai sunt în valabilitate, de electrician autorizat / instalator autorizat în gaze naturale, valabilă pentru domeniile la care se solicită aceasta, în condiţiile art. 9 alin. (5)* din procedură, certificată olograf privind conformitatea cu originalul (se scrie CONFORM CU ORIGINALUL), se semnează şi se datează, de către solicitant;

* Pentru subdomeniile de autorizare 6.1 „Instalaţii electrice”, 6.3 „Instalaţii gaze naturale combustibile”, 8.1 „Reţele electrice şi 8.4 ” Reţele de gaze naturale combustibile” pot solicita autorizarea acele persoane care, pe lângă îndeplinirea condiţiilor cuprinse în tabelul de la art. 8 alin. (1) din procedură, deţin de minimum 5 ani împliniţi la data depunerii dosarului o legitimaţie valabilă de electrician autorizat, respectiv deţin o legitimaţie valabilă de instalator autorizat în domeniul gaze naturale, în termen de valabilitate (prelungită) emisă de autoritatea naţională de reglementare competentă, potrivit legii;

Toate procedurile pentru examen pot fi consultate AICI

ISC organizează examen pentru autorizarea responsabililor tehnici cu execuția. Când se fac înscrieri

Centrul de examinare unde se vor desfășura examenele de autorizare este în Municipiul București.

Cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii de examinare se va afișa programul şi adresa sălilor unde se vor desfăşura examenele de autorizare.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 07 august 2025, data serviciului poștal (adresa str. C.F. Robescu, Nr. 23, Sector 3, București), electronic (adresa de e-mail [email protected]) sau PCU electronic. Dosarele transmise după această dată nu se vor analiza în vederea participării la această sesiune.