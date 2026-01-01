Cum să te recuperezi după excesele de Sărbători. Cele 7 secrete ale unui specialist în nutriție

Știi acele seri în care excesul de calorii și dozele mari de alcool par să nu conteze până când, a doua zi dimineață, îți pui mâinile-n cap și, disperat, declari: „Nu voi mai bea sau mânca niciodată!”

Să fim sinceri, lunile decembrie și ianuarie sunt pline de mese, prânzuri și petreceri. Fie că e vorba de mese în familie, unde ai mai multă mâncare și mai puțin alcool, sau de întâlnirile cu prieteni, unde ai mai mult alcool și mai puțină mâncare, adevărul e că vei avea și momente în care vei regreta acele petreceri uluitoare.

Trucuri de detoxifiere

Cum ne putem reseta organismul pentru a contracara efectele negative ale alcoolului sau ale excesului de grăsimi și zahăr după o petrecere de Crăciun sau de Revelion? Iată câteva trucuri de detoxifiere, care să te ajute după excese alimentare sau de alcool.

Specialiștii spun că, primul lucru pe care trebuie să-l ținem minte este că nu există miracole.

„De fapt, știința mahmurelii nu a fost prea studiată, așa că fiecare cultură și-a inventat propriile leacuri de-a lungul secolelor”, a explicat un specialist în nutriție pentru presa din Spania. „Deși nu există cu adevărat niciun aliment sau băutură care să te scape de mahmureală (doar timpul și corpul tău o vor face), este important să refacem fructoza, vitaminele, aminoacizii și mineralele care ajută la neutralizarea toxinelor care încă circulă în organism”, spunea Beatriz Larrea, coach de sănătate și autoare a cărții „Detox to Change Your Life” sau „Cerebro Atomico”, într-un interviu pentru Vogue.es., în urmă cu câțiva ani.

Însă sfaturile sale sunt mereu actuale, căci Crăciunul și Revelionul vin în fiecare an, nu? Unde mai pui că românii sunt campioni la excesele culinare și de alcool, de Sărbători.

De ce ar trebui să uiți de burgeri și de paste

De altfel, în luna decembrie 2024, aproximativ 20% din intervențiile Serviciului de Ambulanță București-Ilfov au fost pentru dureri abdominale sau de spate, potrivit raportului lunar al instituției. Și se pare că nici anul ăsta nu va fi diferit. Excesele alimentare și de alcool sunt responsabile pentru o bună parte dintre aceste cazuri, spun medicii.

Așadar, sfaturile de aur spun că trebuie să uiți de burgerii sau pastele cu sos de roșii, căci, după o petrecere, ceea ce ai nevoie este omega-3.

„Omega-3 ar trebui să facă parte din dieta ta, deoarece minimizează daunele și simptomele. Cele mai bune surse sunt peștele, semințele de chia, semințele de in și nucile”.

Dacă bei, asigură-te că incluzi aceste alimente. După cum explică specialistul în nutriție, acea foame insațiabilă de a doua zi nu este o coincidență.

„Alcoolul este o toxină pe care organismul luptă să o neutralizeze. În această luptă, folosește cantități extraordinare de vitamine, minerale, enzime și antioxidanți, așa că este important să le refaci a doua zi cu o dietă sănătoasă și nutritivă”, spune antrenoarea de sănătate.

Cele 7 secrete

Sfatul ei este să consumi aceste alimente pentru a contracara efectele negative ale alcoolului asupra organismului:

Apă: pentru a rămâne hidratat.

pentru a rămâne hidratat. Infuzie de ghimbir sau mentă : pentru greață și amețeli.

: pentru greață și amețeli. Suc de roșii: „În general, după o noapte de băut, te trezești cu niveluri foarte scăzute de zahăr în sânge, așa că sucul de fructe este o modalitate de a-l crește și de a te simți mai bine”, a explicat Beatriz. Totuși, „încearcă să-l faci în casă și evită sucurile de citrice, deoarece irită stomacul.” Cele mai bune? „Roșii, ananas, măr…”

„În general, după o noapte de băut, te trezești cu niveluri foarte scăzute de zahăr în sânge, așa că sucul de fructe este o modalitate de a-l crește și de a te simți mai bine”, a explicat Beatriz. Totuși, „încearcă să-l faci în casă și evită sucurile de citrice, deoarece irită stomacul.” Cele mai bune? „Roșii, ananas, măr…” Ou – conține aminoacizi precum cisteina și taurina, care ajută ficatul să-și îndeplinească funcțiile de detoxifiere.”

– conține aminoacizi precum cisteina și taurina, care ajută ficatul să-și îndeplinească funcțiile de detoxifiere.” Banane sau curmale – conțin mult potasiu, un electrolit important pe care alcoolul, fiind diuretic, îl elimină din organism.”

– conțin mult potasiu, un electrolit important pe care alcoolul, fiind diuretic, îl elimină din organism.” Supă miso – Reface nivelul de sodiu și ajută digestia.

– Reface nivelul de sodiu și ajută digestia. Ovăz: – bogat în vitamine B, nutrienți pe care alcoolul îi epuizează în organism.

Rehidratarea: cheia pentru combaterea mahmurelii

Pentru a combate deshidratarea cauzată de alcool, este esențial să refaceți rapid lichidele. Pe lângă consumul unei cantități mari de apă, specialistul a recomandat apa de cocos pentru că „este deosebit de bună, deoarece conține electroliți și zahăr”.

Mai multe sfaturi? Beți ceaiuri din plante și „evitați cafeaua, deoarece este un diuretic și acționează și ca o toxină pe care ficatul trebuie să o neutralizeze”, a mai spus specialistul.

