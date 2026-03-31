Prima pagină » Diverse » Ce trebuie să conțină dosarele la examenul pentru autorizarea diriginților de șantier organizat de ISC

Ce trebuie să conțină dosarele la examenul pentru autorizarea diriginților de șantier organizat de ISC

Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) anunță că în perioada  6 – 10 iunie organizează sesiune de examene pentru autorizarea diriginţilor de şantier. Ce trebuie să conțină dosarele.

Atenție, potrivit ISC, termenul – limită de depunere a dosarelor este 06 Mai 2026.

Dosarele de autorizare ale solicitanților cetățeni români sau cetățeni al unui stat membru al U.E. sau al S.E.E, întocmite conform prevederilor art. 16 alin. (1), respectiv alin. (2) din Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1496/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

  1. Dosarul transmis de solicitantul cetățean român trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:
  • cerere de autorizare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedură. Pe cerere solicitanții vor preciza inspectoratul județean în construcții de unde doresc să ridice autorizația în situația promovării examenului;
  • curriculum vitae, conform modelului comun european prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004, unde în cadrul capitolului „Experiență profesională” se vor detalia cele mai importante lucrări în domeniu;
  • declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de experiență profesională prevăzute în tabelul de la art. 8 alin. (4), întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la procedură. Modelul se regăsește pe pagina de internet a I.S.C în secțiunea: ”Autorizare/Autorizare diriginți/Formulare utile”;
  • copia diplomei de studii;
  • copia actului de identitate;
  • copia legitimaţiei valabile de electrician autorizat/instalator autorizat în gaze naturale, emisă potrivit legii, de autoritatea națională de reglementare competentă, pentru domeniile/subdomeniile la care se solicită aceasta, respectiv subdomeniile 8.1 – Instalaţii electrice, 9.1 – Reţele electrice / 8.3 – Instalaţii gaze naturale, 9.4 – Reţele de gaze naturale;
  • certificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate la data înregistrării cererii, din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar sau consimțământ pentru obținerea extrasului de cazier judiciar – Diriginți de șantier de către I.S.C., întocmit conform model (în secțiunea Autorizare/Autorizare Diriginți/Formulare Utile). Pentru evitarea întârzierilor și buna desfășurare a procesului de autorizare, Inspectoratul de Stat în Construcții I.S.C. recomandă transmiterea certificatului de cazier judiciar în valabilitate.
  • acord prelucrare date cu caracter personal – Diriginți de șantier – document solicitat în aplicarea Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (conform model la secțiunea Autorizare/ Autorizare Diriginți/Formulare Utile.
  • două fotografii color format 3 x 4 cm.

Copiile documentelor menționate mai sus, VOR FI CERTIFICATE OLOGRAF PRIVIND CONFORMITATEA CU ORIGINALUL, DE CĂTRE SOLICITANT (se scrie conform cu originalul și se semnează).

Documentele:  cerere de autorizare, curriculum vitae și declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de experiență profesională, vor fi datate și însușite prin semnătură de către solicitanți.

  1. Dosarul transmis de solicitantul cetățean al unui stat membru al U.E. sau al S.E.E. trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente redactate / traduse în limba română:
  • cerere de autorizare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedură. Pe cerere solicitanții vor preciza inspectoratul județean în construcții de unde doresc să ridice autorizația în situația promovării examenului;
  • curriculum vitae, conform modelului comun european prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004, unde în cadrul capitolului „Experiență profesională” se vor detalia cele mai importante lucrări în domeniu;
  • declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de experiență profesională prevăzute în tabelul de la art. 8 alin. (4), întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la procedură. Modelul se regăsește pe pagina de internet a I.S.C în secțiunea: ”Autorizare/Autorizare diriginți/Formulare utile”;
  • copia diplomei de studii;
  • copia actului ce dovedește cetățenia în unul dintre statele membre ale U.E. sau al S.E.E. şi copia documentelor de ședere în România, după caz;
  • copia legitimaţiei valabile de electrician autorizat / instalator autorizat în gaze naturale, emisă potrivit legii, de autoritatea națională de reglementare competentă, pentru domeniile/subdomeniile la care se solicită aceasta, respectiv subdomeniile 8.1 Instalaţii electrice, 9.1 – Reţele electrice / 8.3 – Instalaţii gaze naturale, 9.4 – Reţele de gaze naturale
  • document prin care solicitantul declară pe propria răspundere că nu a săvârșit o infracțiune sau o greșeală profesională gravă;
  • două fotografii color format 3 x 4 cm;
  • acord prelucrare date cu caracter personal – Diriginți de șantier – document solicitat în aplicarea Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date.

Toate detaliile despre organizarea acestui examen pot fi citite AICI: pe prima pagină a site-ului ISC.

Cele mai noi

Trimite acest link pe