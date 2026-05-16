Cod portocaliu de averse torențiale și cod galben de furtuni în peste 20 de județe din România. Ce se întâmplă cu vremea în București
ANM a emis o avertizare de Cod portocaliu de averse torențiale pentru cinci județe, dar și o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale, grindină și vijelii pentru 19 județe și municipiul București. Cele două avertizări sunt valabile de azi după-amiază până duminică dimineață.

Astfel, codul portocaliu de averse torențiale importante cantitativ este în vigoare în intervalul 16 mai, ora 14:00 – 17 mai, ora 10:00 și vizează județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, precum și zona montană a județelor Gorj și Prahova.

„În județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și în zona de munte a județelor Gorj și Prahova vor fi perioade cu averse torențiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de 40–60 l/mp și izolat de peste 70 l/mp”, anunță ANM.

De asemenea, a fost emis și un Cod galben de averse torențiale însemnate cantitativ, valabil în intervalul 17 mai, ora 10:00 – 17 mai, ora 21:00, pentru județele Constanța, Ialomița, Călărași, Ilfov și municipiul București.

„În județele Constanța, Ialomița, Călărași, Ilfov și în municipiul București vor fi perioade cu averse torențiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi, în general, de 20–40 l/mp”, transmite ANM.

Administrația Națională de Meteorologie a emis și o informare meteorologică valabilă în intervalul 16 mai, ora 12:00 – 17 mai, ora 21:00, vizând instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și o răcire accentuată a vremii.

Conform meteorologilor, vremea va deveni instabilă în a doua parte a zilei de sâmbătă și în noaptea de sâmbătă spre duminică, în sudul, vestul, nord-vestul și centrul țării, dar și la munte. Mâine, fenomenele se vor manifesta mai ales în sud-est și vest.

În acest interval, vor fi averse cu caracter torențial, iar cantitățile de apă acumulate vor ajunge, în general, la 20–50 l/mp. Temporar se vor semnala descărcări electrice, iar pe arii restrânse va fi grindină. Vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, iar izolat se vor produce vijelii, cu rafale de 40–60 km/h.

Duminică vremea se va răci semnificativ, îndeosebi regiunile sudice și sud-vestice, unde temperaturile vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă a anului.

Ce se întâmplă cu vremea în București

În București, în intervalul 16 mai, ora 10:00 și 17 mai, ora 09:00, vremea va fi caldă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, în a doua parte a zilei și noaptea. Se anunță și condiții de vijelie și grindină. Temperatura maximă azo va fi de 25- 26 de grade, iar cea minimă de 9 – 12 grade.

În intervalul 17 mai, ora 09:00 și ora 21:00, vremea se va răci accentuat, va fi închisă și temporar va ploua, iar vântul va sufla în general moderat. Cantitățile de apă vor fi în jurul a 20 l/mp, iar temperatura maximă va fi de 15- 17 grade.

De azi, de la ora 12:00 și până mâine la ora 10:00, meteorologii ANM anunță că pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben ce vizează instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale însemnate cantitativ, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii. Totodată, în intervalul 17 mai, ora 10 – 17 mai, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben ce vizează averse torențiale însemnate cantitativ.

De azi, de la ora 12:00 și până mâine, la ora 21:00, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică ce vizează instabilitate atmosferică, averse torențiale, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii, răcire accentuată a vremii.

