Dominic Fritz, după întâlnirea cu Ilie Bolojan: „Orice formă de guvernare cu PSD nu va fi susținută”

Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat, sâmbătă, după întâlnirea cu premierul interimar Ilie Bolojan, liderul PNL, că au discutat despre consultările de luni de la Palatul Cotroceni, convocate de președintele Nicușor Dan, convenind că ambele formațiuni vor transmite poziția că nu vor susține orice formulă de guvernare cu PSD.

Dominic Fritz s-a întâlnit cu premierul interimar sâmbătă la Timișoara. Cei doi au vorbit despre proiectele majore ale orașului și necesitatea ca ele să continue.

„Terenuri și imobile ale statului recuperate după decenii de folosire ilegală. Aproape jumătate de miliard de euro fonduri europene atrase. Proiecte croite împreună cu cei din comunitate. Digitalizarea primăriei și a serviciilor pentru oameni”, a enumerat pe Facebook Dominic Fritz o parte din realizările autorităților locale din Timișoara.

Liderii USR și PNL au vorbit și despre politică. Cei doi au stabilit poziția pentru consultările de la Cotroceni.

„Vom merge cu aceeași poziție la consultările de la Cotroceni că orice formă de guvernare în care PSD se regăsește nu va fi susținută. În plus, săptămâna viitoare, partidele noastre – USR și PNL – vor depune împreună în Parlament mai multe inițiative legislative”, mai spune Dominic Fritz.

Consultări oficiale la Cotroceni

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat convocarea consultărilor cu partidele parlamentare în vederea desemnării premierului pentru luni, 18 mai.

Ordinea în care partidele se vor întâlni cu președintele:

Ora 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 10:00 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 11:00 – Partidul Național Liberal (PNL);

Ora 12:00 – Uniunea Salvați România (USR);

Ora 13:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 14:00 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

Ora 15:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 16:00 – Partidul Oamenilor Tineri (POT).

