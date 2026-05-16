Terifiantul „drum al morții” pe care localnicii îl ocolesc: șoferii riscă să cadă de la 600 de metri „în abis”

Acest drum este un coșmar geografic pe care doar cei mai curajoși șoferi ar îndrăzni să-l parcurgă, cu riscul de a cădea într-o pădure tropical, scrie Daily Express, care citează BBC.

Nu există nimic comparabil cu o excursie cu mașina prin zona rurală pentru o plimbare pitorească memorabilă, dar există un drum care, în ciuda împrejurimilor sale frumoase, s-ar putea dovedi fatal pentru șoferi.

De fapt, este atât de periculos încât a fost poreclit „Drumul Morții” de către localnici. Porțiunea de drum cu o singură bandă de 64 km din Bolivia este sculptată în Anzi, ca un drum cu o singură bandă, fără nicio balustrade, care te separă de stâncă și de o cădere de la 600 m înălțime în abisul pădurii tropicale.

Când condițiile meteorologice se schimbă, așa cum se întâmplă adesea în regiune, ceața, ploaia și cascadele care traversează drumul transformă suprafața într-un focar de pericole, cu noroi gros și pietre căzute care umplu poteca deja îngustă.

Deși poate fi cunoscut sub numele de „Drumul Morții”, numele său real este Drumul Yungas de Nord și se întinde de la La Paz la Coroico, în țara fără ieșire la mare.

Linia a fost construită în anii 1930 de către guvernul bolivian cu intenția de a conecta capitala la pădurea amazoniană, care se află în partea de nord a țării. Crearea drumului s-a datorat în mare parte prizonierilor paraguayeni din timpul războiului din Chaco, iar unele dintre secțiunile construite au o lățime mai mică de trei metri.

În anii 1990, atât de mulți oameni au murit în accidente pe autostradă, încât în ​​2026 pare extraordinar că un astfel de drum încă mai există. Cu toate acestea, de când în 2006 a fost construită o șosea ocolitoare mai modernă între destinații, majoritatea vehiculelor aleg să meargă pe un traseu mai sigur.

