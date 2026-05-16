Se amplifică scandalul provocat de dezvăluirea Gândul. Angajații Guvernului anunță grevă japoneză împotriva Oanei Gheorghiu și îi cer demisia

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului anunță că, începând de luni, declanșează greva japoneză, în semn de protest față de vicepremierul interimar Oana-Clara Gheorghiu. Vicepremierul este acuzat de trafic de influență în scandalul „mailurilor exploratorii” dezvăluit de Gândul, în care întreabă ADR și STS dacă sunt interesate de produsele Schwarz. 

Scandalul provocat de dezvăluirea Gândul în care Oana Gheorghiu a făcut presiuni asupra mai multor instituții în interesul grupului german Schwarz, ia amploare. Sindicaliștii susțin că vicepremierul interimar confundă critica de integritate cu atacul politic și subliniază că vulnerabilitățile de integritate ale oficialei au mai fost puse sub semnul îndoielii.

Oana Gheorghiu continuă războiul cu Petrișor Peiu: De ce nu îi lăsăm pe români să cumpere acțiuni la bursă?

„Oana-Clara Gheorghiu confundă critica de integritate cu atacul politic. Vulnerabilitățile de integritate ale doamnei Gheorghiu nu sunt semnalate pentru prima dată de SAALG. Chiar fosta sa colegă și cofondatoare a Asociației Dăruiește Viață, Carmen Uscatu, a afirmat public că numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier a pus asociația într-o situație vulnerabilă, că sponsorii au început să pună întrebări și că unii donatori s-au retras”, au transmis sindicaliștii, sâmbătă, într-un comunicat de presă.

Sindicaliștii îi cer explicații vicepremierului interimar

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului transmite că Oana Gheorghiu trebuie să explice „de ce Schwarz Digits, de ce acel e-mail, de ce acel traseu instituțional, de ce fostul său consilier de stat la conducerea ADR, de ce nu indică public toate celelalte companii pretins consultate și de ce România trebuie să accepte ca normele de integritate asumate prin PNRR să fie tratate ca simple formalități de comunicare”.

Luni începe o grevă japoneză

În semn de protest față de refuzul Oanei Gheorghiu de a-și asuma răspunderea politică și morală, precum și față de afirmațiile jignitoare potrivit căreia SAALG ar fi devenit „instrument politic”, Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului anunță că, începând de luni, declanșează greva japoneză.

Scandalul mailurilor trimise de Oana Gheorghiu

Vicepremierul Oana Gheorghiu a făcut presiuni asupra mai multor instituții în interesul grupului german Schwarz, rezultă din mai multe documente consultate de Gândul. În luna februarie, Gheorghiu a trimis mai multe emailuri de pe adresa oficială a Guvernului în care întreba diferite instituții dacă sunt interesate de serviciile oferite de gigantul german.

Serviciile ar fi urmat să fie oferite de Schwarz Digits, o filială a grupului. Schwarz deține și Kaufland sau Lidl. Coincidență sau nu, Kaufland a fost un donator extrem de generos în campaniile ONG-ului Oanei Gheorghiu și a finanțat cu 250.000 de euro unul dintre proiecte.

